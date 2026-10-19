FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 63 auf 66 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal des Logistikers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Den wichtigsten Ergebnistreiber sieht der Experte in der Express-Sparte. Er berücksichtigte dies und den erneut erhöhten Ausblick in seinen Schätzungen - mit positivem Einfluss auf den fairen Wert der Aktie./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
© 2026 dpa-AFX-Analyser