Vaduz (ots) -Am Wochenende vom 17. und 18. Oktober 2026 führte die Stabsstelle für Sport unter der Leitung von Patrick Maier die Ausbildung zum "1418 Coach" durch. Knapp 20 engagierte Jugendliche aus unterschiedlichen Sportarten nahmen am zweitägigen Kurs teil. Ihnen wurden vor allem sportartenübergreifende Trainingsinhalte vermittelt. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmenden die Anerkennung als 1418 Coach sowie ein 1418-T-Shirt. Die Jugendlichen können nun von erfahrenen Leitungspersonen im "Gotta/Götti-System" begleitet werden und schrittweise Verantwortung in den Trainings übernehmen. Seit der Einführung des Programms "1418 Coach" in Liechtenstein im Jahr 2020 hat die Stabsstelle für Sport bereits mehr als 200 Jugendliche als 1418 Coaches anerkannt. Neu werden die Einsätze in der Jugend und Sport (J+S) Datenbank (NDS) erfasst und als Bestandteil der persönlichen J+S-Biografie dokumentiert.Für Vereine wird es zunehmend anspruchsvoller, genügend Trainerinnen und Trainer zu finden. Gleichzeitig ist bei Jugendlichen mit zunehmendem Alter häufig ein Rückgang des Vereinsengagements zu beobachten. Vor diesem Hintergrund hat die Stabsstelle für Sport das Ausbildungsprogramm "1418 Coach" lanciert. Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren lernen dabei grundlegende Prinzipien der Trainingsleitung kennen und werden darauf vorbereitet, künftig als Hilfstrainerinnen und Hilfstrainer in ihren Vereinen Verantwortung zu übernehmen. Die hohe Zahl an Teilnehmenden zeigt, dass viele Jugendliche bereit sind, sich als Leitungspersonen zu engagieren. Die Stabsstelle für Sport bedankt sich bei den Jugendlichen für ihre Bereitschaft, künftig aktiv Verantwortung in der Vereinsarbeit zu übernehmen.Pressekontakt:Stabsstelle für SportPatrick MaierT +423 263 63 32patrick.maier@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943023