DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

München (pta000/19.10.2026/17:09 UTC+2)

Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 18. Oktober 2026 wurden insgesamt Stück 1.096.894 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 12.10.2026 XETRA 118.110 147,4602 CBOE DXE 40.000 147,4383 Aquis Exchange 12.500 147,4435 Turquoise Europe 12.500 147,4317 Summe 183.110 147,4523 13.10.2026 XETRA 123.723 144,3976 CBOE DXE 36.886 143,9402 Aquis Exchange 13.386 144,0859 Turquoise Europe 13.161 144,1054 Summe 187.156 144,2646 14.10.2026 XETRA 124.842 141,2725 CBOE DXE 36.419 141,0490 Aquis Exchange 14.969 141,1329 Turquoise Europe 14.979 141,1107 Summe 191.209 141,2063 15.10.2026 XETRA 213.395 127,9088 CBOE DXE 43.957 127,6656 Aquis Exchange 19.977 127,4272 Turquoise Europe 19.986 127,4628 Summe 297.315 127,8105 16.10.2026 XETRA 167.145 134,3990 CBOE DXE 32.959 134,3719 Aquis Exchange 19.000 134,3986 Turquoise Europe 19.000 134,3947 Summe 238.104 134,3949

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 18. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 3.218.898 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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October 19, 2026 11:09 ET (15:09 GMT)