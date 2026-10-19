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Dow Jones News
19.10.2026 17:45 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

München (pta000/19.10.2026/17:09 UTC+2)

Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 18. Oktober 2026 wurden insgesamt Stück 1.096.894 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
12.10.2026  XETRA      118.110            147,4602 
       CBOE DXE     40.000            147,4383 
       Aquis Exchange  12.500            147,4435 
       Turquoise Europe 12.500            147,4317 
       Summe      183.110            147,4523 
13.10.2026  XETRA      123.723            144,3976 
       CBOE DXE     36.886            143,9402 
       Aquis Exchange  13.386            144,0859 
       Turquoise Europe 13.161            144,1054 
       Summe      187.156            144,2646 
14.10.2026  XETRA      124.842            141,2725 
       CBOE DXE     36.419            141,0490 
       Aquis Exchange  14.969            141,1329 
       Turquoise Europe 14.979            141,1107 
       Summe      191.209            141,2063 
15.10.2026  XETRA      213.395            127,9088 
       CBOE DXE     43.957            127,6656 
       Aquis Exchange  19.977            127,4272 
       Turquoise Europe 19.986            127,4628 
       Summe      297.315            127,8105 
16.10.2026  XETRA      167.145            134,3990 
       CBOE DXE     32.959            134,3719 
       Aquis Exchange  19.000            134,3986 
       Turquoise Europe 19.000            134,3947 
       Summe      238.104            134,3949

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 18. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 3.218.898 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792422540053 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2026 11:09 ET (15:09 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
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