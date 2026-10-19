Die Bundesregierung will diese Woche für Investitionen in Deutschland werben. Doch mit großen Ankündigungen allein wird sich die Investitionsschwäche in Deutschland nicht überwinden lassen. Was sich jetzt ändern muss, damit Deutschland zu alter Form zurückfindet. Deutschland braucht dringend mehr Investitionen. Die Bundesregierung will deshalb am Montag und Dienstag beim Investitionsgipfel in Berlin internationale Wirtschaftsentscheider:innen davon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n