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Zebra Technologies: Die Augen der Roboter - die nächste KI-Chance?

Während sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf humanoide Roboter und große KI-Modelle richtet, beginnt Automatisierung häufig mit einer unscheinbaren Aufgabe: Ein Gegenstand muss richtig erkannt werden. Welche Ware liegt im Regal? Ist die Verpackung vollständig? Wo befindet sich das benötigte Bauteil? Zebra Technologies liefert Technik für genau diese Fragen - von Barcode-Scannern und RFID bis zur industriellen Bildverarbeitung. Mit der Übernahme von Photoneo und einer strategischen Beteiligung an Apera AI baut das Unternehmen seine Verbindung zur intelligenten Automatisierung weiter aus. Entsteht hier eine spannende Aktiengeschichte jenseits der bekannten Robotiknamen?

Die jüngste Geschäftsentwicklung sorgt bereits für Aufmerksamkeit. Doch hinter dem kräftigen Gewinnsprung stehen neben einer besseren Nachfrage auch besondere Ergebniseffekte. Nach der starken Kursreaktion stellt sich deshalb eine neue Frage: Wie viel Wachstum kann Zebra dauerhaft liefern? Vor den nächsten Quartalszahlen am 3. November untersuchen Andreas Bernstein und Roland Jegen das Geschäftsmodell, die veränderte Robotikstrategie und die Bewertung. In der aktuellen Videoanalyse erfahren Sie, welche Chancen die Verbindung aus Datenerfassung, KI und Automatisierung eröffnet - und wo sich die Erwartungen erst noch bewähren müssen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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