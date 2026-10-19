Mehr als 45.000 Familien haben schon bestellt: Bei Miracles wird jedes Kind zur Hauptfigur seiner eigenen Geschichte. Jedes Buch lässt sich vorab kostenlos ansehen, wird in Deutschland gedruckt und ist in wenigen Tagen da.

DONAUWÖRTH, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miracles, Hersteller personalisierter Kinderbücher, in denen jedes Kind zum Helden seiner eigenen Geschichte wird, hat mehr als 100.000 Bücher gedruckt. Über 45.000 Familien haben bereits bei Miracles bestellt. Bücher für Kundinnen und Kunden in Deutschland werden in Deutschland gedruckt: in 2 bis 3 Tagen gedruckt, in 2 bis 4 Tagen geliefert.

Aus einem einzigen Foto macht Miracles ein Bilderbuch, in dem das Kind auf jeder Seite die Hauptrolle spielt. Statt einer Comicfigur, die nur den Namen oder die Haarfarbe teilt, erscheint jedes Kind als eigene 3D-Figur in 14 illustrierten Szenen: auf einem Dinosaurier reitend, als Retterin eines Einhorns oder auf der Reise zu den Sternen.

Ein Geschenk, das Großeltern machen und vorher sehen können

Viele Miracles-Bücher werden von Großeltern für ihre Enkel gekauft. Damit die Entscheidung leichtfällt, lässt sich jedes Buch vor der Bestellung kostenlos ansehen: Foto hochladen, Augenfarbe wählen und nach etwa 30 Sekunden die fertigen Seiten sehen.

"Hinter jedem dieser 100.000 Bücher steht ein Kind, das sich auf dem Cover wiedererkannt hat", sagt eine Sprecherin von Miracles. "Der Moment, in dem ein Kind auf das Buch zeigt und sagt: 'Das bin ja ich!', ist der Grund, warum wir das machen. Weil wir in Deutschland drucken, erleben Familien diesen Moment nach wenigen Tagen statt nach Wochen, ob zum Geburtstag, für ein neues Geschwisterchen oder einfach so."

So funktioniert es

Eine Geschichte aus der Miracles-Kollektion wählen, von Märchen und Abenteuern bis zu Geschichten über Gefühle, Zahlen und die Welt. Ein gut erkennbares Foto des Kindes hochladen und die Augenfarbe wählen. In etwa 30 Sekunden die kostenlose Vorschau ansehen und dann als Softcover oder Hardcover bestellen.





Verfügbarkeit

Miracles-Bücher gibt es unter https://miracles.my/de-de/collections/books ab 29,99 Euro.

Über Miracles

Miracles gestaltet personalisierte Kinderbücher, in denen jedes Kind zum Helden seiner eigenen Geschichte wird. Aus einem einzigen Foto erstellt das Miracles-Designteam eine einzigartige Figur im Stil eines Animationsfilms und setzt sie in liebevoll illustrierte Geschichten über Mut, Freundlichkeit und Fantasie. Mehr als 45.000 Familien lieben Miracles-Bücher. Gedruckt wird lokal in Deutschland, in Europa und in den USA.

Pressekontakt Miracles E-Mail: support@miracles.my Web: https://miracles.my/de-de