Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS am Montag von 120 € auf 115 € gesenkt und die Einstufung "Outperform" bestätigt. Begründet wird die Kürzung mit reduzierten Liquiditätsannahmen des Analysten. Damit stellt sich die Frage: Wie passt ein niedrigeres Kursziel zu der Erwartung, dass die Zahlen der Marinewerft die Markterwartungen deutlich übertreffen? Bernstein erwartet Übertreffen Analyst Adrien Rabier geht in seinem Ausblick auf den anstehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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