Wer in seinem Google-Konto eigene Arbeitsabläufe eingerichtet hat, steht im Herbst vor einer veränderten Oberfläche. Google ändert vertraute Funktionsnamen und sortiert gewohnte Werkzeuge neu. In der KI-Anwendung Gemini baut Google in den kommenden Wochen gleich zwei zentrale Funktionen um und vergibt dafür neue Namen. Die bisherigen, für Einzelaufgaben angepassten KI-Helfer namens "Gems" heißen künftig "Skills", während der erst im Frühjahr vorgestellte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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