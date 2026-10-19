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Dow Jones News
19.10.2026 19:27 Uhr
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MÄRKTE USA/Wall Street freundlich - Erholung im KI-Sektor

DJ MÄRKTE USA/Wall Street freundlich - Erholung im KI-Sektor

DOW JONES--Nach den Verlusten zum Wochenschluss vor allem bei Titeln mit KI-Fantasie erholen sich die US-Börsen am Montag. Positiv für das Marktumfeld sind zunächst gesunkene Anleiherenditen und auch leicht nachgebende Erdölpreise, wenngleich sich diese auf hohem Niveau halten. Am Wochenende hatte die Ukraine Ölinfrastruktur im russischen St. Petersburg angegriffen. Der von US-Präsident Donald Trump zuvor ausgerufene Energie-Waffenstillstand zwischen den beiden Kriegsparteien verpufft offenbar, zumal Russland diesen bereits zuvor gebrochen hatte. Dämpfend auf den Ölpreis wirkt, dass Trump die Umsetzung der meisten Russland-Sanktionen durch den US-Kongress gestoppt hat.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit stagniert der Dow-Jones-Index bei 52.000 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern dagegen um 0,6 bzw. 1,5 Prozent. Nach dem jüngsten Ausverkauf im KI-Sektor scheint sich die Lage etwas zu beruhigen, wenngleich die Sorgen über hohe Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms nicht ausgeräumt sind. "Was Investoren wirklich brauchen, ist eine stärkere Monetarisierung - ein Beweis dafür, dass die mit KI erzielten Einnahmen mit den Ausgaben für KI-Tools Schritt halten können", heißt es bei Swissquote. Doch angesichts des niedrigeren Kursniveau greifen Anleger wieder zu. AMD ziehen um 3,5 Prozent an, Intel um 4,5 und Marvell um 7 Prozent. Nvidia klettern um 2 Prozent, Micron Technology um 3,9 Prozent. Die zuletzt arg gebeutelte Coreweave legt nach einen Hochstufung auf "Kaufen" durch Goldman Sachs um 1,6 Prozent zu.

Silence Therapeutics haussieren um 125,6 Prozent. Die deutsche Merck KGaA übernimmt die Gesellschaft. Der Vorstand der Buuu Group hat einen Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 genehmigt. Der Kurs legt um 1 Prozent zu. Red Cat Holdings klettern um 0,3 Prozent. Das Rüstungsunternehmen will den österreichischen Motorenhersteller Steyr Motors übernehmen.

Am Anleihemarkt drehen die Renditen ins Plus. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigt um 5 Basispunkte auf 5,15 Prozent nach einem Tagestief unter 5,08. "Das Muster aus Erhöhung, Unterbrechen und Erhöhung impliziert, dass es auch im Januar ein falkenhaftes Unterbrechen geben wird", urteilen Analysten mit Blick auf das Vorgehen der US-Notenbank zu Zinserhöhungen.

Mit den im Tagesverlauf wieder moderat anziehenden Renditen steigt der Dollar-Index um 0,1 Prozent. Wegen der Unruhen in Frankreich zeigt sich der Euro schwächer zum Greenback und auch zu anderen Währungen. Die Eskalation in Frankreich trübt die fiskalischen Aussichten des Landes weiter ein. "Der Druck auf die Gemeinschaftswährung stützt den Greenback etwas (...)", stellt Analyst Konstantinos Chrysikos von Kudo fest.

Die von Trump gestoppten Russland-Sanktionen des US-Kongresses, die auch die Ölwirtschaft betroffen hätten, drückten den Brent-Preis pro Fass um 0,4 Prozent auf 109,48 Dollar. Der Gold wird von höheren Renditen gedrückt. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          51.999,82  0,0   -2,59    52.002,41 
S&P-500         7.707,80  +0,6   +48,36    7.659,44 
NASDAQ Comp      26.519,48  +1,5  +379,44    26.140,03 
NASDAQ 100       29.664,87  +1,6  +477,32    29.187,55 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,78 +0,04    4,78      4,70 
5 Jahre           4,95 +0,05    4,95      4,86 
10 Jahre          5,15 +0,05    5,15      5,05 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:11 
EUR/USD          1,1208  -0,3  -0,0031     1,1239   1,1225 
EUR/JPY          177,65  +0,1   0,1000     177,55  177,4300 
EUR/CHF          0,9259  -0,0  -0,0001     0,9260   0,9251 
EUR/GBP          0,8423  -0,1  -0,0006     0,8429   0,8425 
USD/JPY          158,51  +0,3   0,5200     157,99  158,0600 
GBP/USD          1,3303  -0,2  -0,0025     1,3328   1,3320 
USD/CNY          6,6806  -0,1  -0,0055     6,6861   6,6861 
USD/CNH          6,6827  -0,0  -0,0023     6,6850   6,6856 
AUS/USD          0,6977  +0,5   0,0033     0,6944   0,6943 
Bitcoin/USD      81.899,31  +1,2   999,52    80.899,79 81.363,95 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         101,97  +0,6    0,56     101,41 
Brent/ICE         109,48  -0,4   -0,38     109,86 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.142,03  -0,6   -22,98    4.165,01 
Silber           57,22  +0,4    0,21      57,01 
Platin         1.642,45  +0,7   12,09    1.630,36 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

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