Die CoreWeave-Aktie steht auch nach einem Kursverlust von rund 30% innerhalb weniger Tage weiter unter Druck. Steigende Zinsängste, hohe Finanzierungskosten und anhaltende Verluste verstärken die Zweifel der Anleger an der Profitabilität des KI-Infrastrukturanbieters. Hohe Zinskosten verschärfen die Krise Erstmals seit Langem wurde die CoreWeave-Aktie jüngst wieder unter der Marke von 60 US-Dollar und damit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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