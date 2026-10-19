Mainz (ots) -Zum 25. Mal wurde am Montag, 19. Oktober 2026, der XY-Preis "Gemeinsam gegen das Verbrechen" im ZDF-Hauptstadtstudio verliehen. Als Schirmherr der Veranstaltung ehrte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sieben Preisträgerinnen und Preisträger, die mit ihrer Aufmerksamkeit und Courage Gewaltdelikte gestoppt oder verhindert haben. "Aktenzeichen XY... Ungelöst"-Moderator Rudi Cerne führte zum 25. Mal durch die Veranstaltung.Daniel Karstens und das Ehepaar Dr. Annemarie und Dr. Thomas Krull stoppten einen Mann, der in Hodenhagen auf eine ihm fremde Frau einstach. Durch vorbildliches Handeln rette das Trio das Leben der schwer verletzten Frau. Michelle Kuhn und Marco Schwarzenberger aus Augsburg verhinderten eine versuchte Vergewaltigung. Dank ihres bestimmten Eingreifens konnten sie die Frau aus ihrer bedrohlichen Lage befreien.Valeria Lizenberger und Edanur Karademir aus Trier zeigten eindrucksvoll, wie wichtig Aufmerksamkeit im Alltag ist - sie erkannten das internationale "Signal For Help" das eine Jugendliche gegeben hatte und verhinderten ein mutmaßlich schweres Sexualdelikt.ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Der XY-Preis macht Menschen sichtbar, die in entscheidenden Momenten Verantwortung für andere übernehmen. In diesem Jahr schon zum 25. Mal. Auch die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger haben gezeigt, wie viel Aufmerksamkeit, Entschlossenheit und Hilfsbereitschaft bewirken können. Ihr Handeln erinnert daran, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt im Alltag entsteht. Zu dieser verdienten Auszeichnung gratuliere ich ihnen herzlich."Die Schauspielerinnen Dennenesch Zoudé und Stella Hinrichs sowie ZDF-Moderator Mitri Sirin fungierten als Patinnen und Pate und hielten die Laudationen auf die Preisträgerinnen und Preisträger.Das ZDF und die "Aktenzeichen XY...Ungelöst"-Produktionsfirma Securitel loben den XY-Preis "Gemeinsam gegen das Verbrechen" seit April 2002 aus und ehren damit Menschen, die auf vorbildliche Art und Weise Mitbürger und Mitbürgerinnen in Gefahrensituationen geholfen haben. Ausgezeichnet werden jährlich drei Personen oder Gruppen. Der Preis ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert.Am Mittwoch, 4. November 2026, 20.15 Uhr, empfängt Moderator Rudi Cerne die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger in der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst".KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie ab zirka 20.30 Uhr als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/xypreis) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenPresseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/verleihung-xy-preis-gemeinsam-gegen-das-verbrechen-1-1-1) zum XY-Preis 2026Presseinformationen (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/aktenzeichen-xy-ungelost-1) zu "Aktenzeichen XY ... Ungelöst"Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die drei Filmfälle als Presse-Preview (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fvorfuehrraum%2Fvorfuehrraum%2Fxy-preis-2026&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C0ea13bc689b24d4cc8ef08df2aab1f39%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639276586608804167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zxa554zuHUjDsvzBaBAGPNejhgA43g9pJ%2Fil6OdREyY%3D&reserved=0) (nach Log-in) zur Verfügung."XY" im ZDF-Streaming-Portal"Aktenzeichen XY...Ungelöst" (http://aktenzeichenxy.zdf.de/)XY gelöst - True-Crime-Reihe im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/xy-geloest-106)XY history - historisches True-Crime-Format (https://www.zdf.de/dokus/xy-history-102)XY Spuren des Verbrechens - Wahre Kriminalfälle neu erzählt (https://www.zdf.de/dokus/xy-spuren-des-verbrechens-100)"XY" bei Youtubehttps://www.youtube.com/@ZDFTrueCrimeDer Podcast "Aktenzeichen XY ... Unvergessene Verbrechen" ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6374209