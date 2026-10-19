Der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Aktien könnte langfristig orientierten Anlegern neue Einstiegschancen eröffnen. Während steigende Kosten und Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen Investitionen die Branche belasten, bieten Unternehmen wie Datadog und Palo Alto Networks weiterhin überzeugende Wachstumsperspektiven. Allerdings sind beide Aktien hoch bewertet, weshalb sich ein Einstieg vor allem nach einer deutlicheren Korrektur lohnen könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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