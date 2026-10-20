Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Die Elektrifizierung und der rasante Ausbau von Netzinfrastruktur treiben die Nachfrage nach strategischen Metallen für die Elektrifizierung. Großbanken wie Goldman Sachs erwarten, dass der Kupfermarkt ab 2027 in ein Angebotsdefizit rutscht. Während etablierte Branchenriesen wie Rio Tinto und Glencore mit milliardenschweren Investitionen gegen sinkende Erzgehalte ankämpfen, suchen die großen Konzerne zunehmend nach aussichtsreichen Explorern, um ihre Projektpipelines zu füllen. In der Provinz Québec positioniert sich Power Metallic Mines aktuell mit hochgradigen Kupferfunden und einer anlaufenden Wirtschaftlichkeitsstudie als potenzieller Lieferant für den nordamerikanischen Markt.
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