Frankfurt (ots) -Die ARD geht mit dem Beteiligungsprogramm "Deine Meinung zählt!" in die zweite Runde. Interessierte können vom 20. Oktober bis zum 1. November mitmachen - und zwar deutschlandweit. Über den zentralen Link kann sich jeder ab 16 Jahren anmelden: https://1.ard.de/deinemeinung.Sorge um die Demokratie - was tun?In der zweiten Ausgabe geht es um die Zukunft der Demokratie in Deutschland. Viele Bürgerinnen und Bürger machen sich Sorgen um die Demokratie, aus ganz unterschiedlichen Gründen und über Parteigrenzen hinweg. Zentrale Fragen dabei sind: Wie zufrieden sind die Menschen mit der Demokratie in Deutschland? Wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und was können Politik und Bürgerinnen und Bürger selbst tun, um die Demokratie zu stärken? Auch Ideen für mehr direkte Demokratie spielen eine Rolle.Ergebnisse werden am 9. November veröffentlichtZusätzlich zu dieser Aktion, an der sich alle Interessierten mit ihren persönlichen Eindrücken und Meinungen beteiligen können, führt das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Auftrag der ARD auch eine repräsentative Umfrage zum Thema Demokratie durch. Die Ergebnisse werden am 9. November, dem Jahrestag des Mauerfalls von 1989 und zugleich dem Gedenktag an die Novemberpogrome von 1938, breit in der ganzen ARD ausgespielt: im Radio, im Social-Media- und Digitalangebot und im Fernsehen.Menschen aus allen Regionen sind zur Teilnahme eingeladenMit dem Angebot "Deine Meinung zählt!" setzt die ARD verstärkt auf Dialog und Beteiligung: Menschen aus allen Regionen Deutschlands werden eingeladen, ihre Sichtweisen öffentlich zu teilen. Das Projekt kombiniert Beteiligungsbefragungen mit repräsentativen Umfragen und macht so sichtbar, was uns in Deutschland bewegt.ARD-Redaktionen können die Ergebnisse in Beiträgen, Diskussionen und Dialogformaten aufgreifen, um unterschiedliche gesellschaftliche Perspektiven sichtbar zu machen. Interessierte haben im Rahmen der Befragung außerdem die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme an den ARD-Sendungen "ARD-Arena" und "Die 100 - was Deutschland bewegt" zu bewerben.Initiative soll Stimme der Menschen hörbar machen"Deine Meinung zählt!" hat zum Ziel, die Stimmen der Menschen in Deutschland hör- und sichtbar zu machen. Bürgerinnen und Bürger sollen mit ihren Perspektiven die journalistische Berichterstattung bereichern. Damit geht die ARD ihrem Auftrag nach, zuzuhören, gesellschaftliche Perspektiven sichtbar zu machen und den Dialog über zentrale Zukunftsfragen aktiv zu gestalten.Pressekontakt:pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6374226