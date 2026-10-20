Zu den Highlights zählen Vorträge zu pädiatrischen Daten aus dem Expanded Access Program mit Fosmanogepix sowie zur Wirksamkeit dessen aktiven Bestandteils Manogepix gegen Candida-auris-Isolate



Allschwil, 20. Oktober 2026

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab heute bekannt, dass neue Daten zum Phase 3-Antipilzmittel Fosmanogepix, zum Antipilzmittel Isavuconazol (Cresemba) und zum Antibiotikum Ceftobiprol (Zevtera) auf der IDWeek 2026 vorgestellt werden, die vom 21. bis 24. Oktober in Washington D.C., USA, stattfindet.

Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer von Basilea, sagte: «Die Fülle der Daten zu Basileas Antiinfektiva-Portfolio, die auf der IDWeek von uns, unseren Partnerunternehmen sowie unabhängigen Forschungsgruppen vorgestellt werden, unterstreicht das grosse wissenschaftliche Interesse an der Entwicklung neuer Behandlungsoptionen für schwere Infektionen durch Pilze und Bakterien. Die Präsentationen erweitern die wissenschaftliche Evidenz für unsere Programme und deren Potenzial, den wichtigen ungedeckten medizinischen Bedarf in diesen Bereichen zu decken, auch für pädiatrische Patientinnen und Patienten.»

Daten zu Fosmanogepix auf der IDWeek 2026 - Präsentation: Fosmanogepix Expanded Access Experience in Pediatric Patients =11 Years of Age with Invasive Mold Infections

Präsentierende Autorin: L. E. Hastings

Koautorinnen und -autoren: K. L. Barros, M. L. Kussin, M. A. Kutny, J. B. Wood, Y. Vipulanandan, R. Banerjee, D. Dulek, T. S. Sharma, E. Kang, S. Maxwell, A. M. Green, D. Tyungu, M. M. Oldham, J. G. Lake, G. R. Alvira-Arill, E. Kitt, P. Gavin, N. DV De León, Y. Mozo del Castillo, E. Iosifidis, E. Roilides, D. S. Kohlfürst, J. Prattes, M. Hoenigl, O. O'Connor, J. Ryan, A. Howard-Jones, N. Maissen, V. A. Cruz Flores, H. Schlamm, K. Litherland, D. Ionescu, M. Engelhardt, E. Steletou, L. M. Kirkpatrick, J. C. Christenson, P. G. Pappas

Datum & Uhrzeit: Freitag, 23. Oktober 2026, 10:42-10:54 Uhr

Ort: Raum 201 - Präsentation: Activity of manogepix against Candida auris isolates from the United States

Präsentierende Autorin: M. Winkler

Koautorinnen und -autoren: A. Klauer, S. Edeker, P. Rhomberg, M. Karr, H. Kimbrough, M. Castanheira

Datum & Uhrzeit: Freitag, 23. Oktober 2026, 16:15-16:30 Uhr

Ort: Raum 103 AB - Poster P-17: Activity of manogepix against Aspergillus spp. isolates with CYP51 alterations

Präsentierende Autorin: M. Winkler

Koautorinnen und -autoren: S. Edeker, A. Klauer, P. Rhomberg, M. Karr, H. Kimbrough, M. Castanheira

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C - Poster P-18: Activity of manogepix against mold isolates across geographic regions

Präsentierende Autorin: M. Winkler

Koautorinnen und -autoren: S. Edeker, A. Klauer, P. Rhomberg, M. Castanheira

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C - Poster P-19: Activity of manogepix against yeast and mold isolates from 2025 in the United States

Präsentierende Autorin: M. Winkler

Koautorinnen und -autoren: S. Edeker, A. Klauer, P. Rhomberg, M. Castanheira

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C

Daten zu Isavuconazol auf der IDWeek 2026 - Rapid-Fire Poster Session: Isavuconazole versus Alternative Azoles for Invasive Aspergillus in Solid Organ Transplant Recipients [siehe auch Poster P-2022]

Rapid-Fire-Vortragende: M. A. Colaluca, K. Marsh, Y. Li, C. Otto, M. Ringer

Datum & Uhrzeit: Freitag, 23. Oktober 2026, 12:30-12:35 Uhr

Ort: RF Arena 1 - Poster P-31: Hepatotoxicity Signals Across Azole Antifungals: Is Isavuconazole Safer? A Pharmacovigilance Analysis of the FDA Adverse Event Reporting System (FAERS)

Präsentierende Autorin: V. Thiruvadi

Koautorinnen und -autoren: R. Ravichandran, Y. Kagzi, S. Ahsan, M. Alqaisieh, M. Kandula, D. Francisco

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: virtuelle Präsentation - Poster P-1645: Adoption of Isavuconazole in Pediatrics: A Multi-Center Survey

Präsentierende Autorin: C. Lan

Koautorinnen und -autoren: H. A. Jamal, M. Johnson, S. Vora

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C - Poster P-1922: Evaluation of Inpatient Isavuconazole Prescribing Practices at a Community-Based Cancer Center

Präsentierender Autor: W. Monier Texidor

Koautorinnen und -autoren: S. Kim, J. Unzaga, A. Ramos Morales, L. Kemp, L. Amaya

Datum & Uhrzeit: Freitag, 23. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C - Poster P-2005: Invasive aspergillosis in kidney transplant recipients: A 20-year cohort from Colombia

Präsentierende Autorin: I. Ramirez

Koautorin: C. Ruiz

Datum & Uhrzeit: Freitag, 23. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: virtuelle Präsentation - Poster P-2018: Epidemiology of Invasive Fungal Disease in Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant Recipients at a Brazilian Cancer Center (2012-2022): Preliminary Data

Präsentierende Autorin: M. V. Batista

Koautorinnen und -autoren: A. Volpe, E. Veras; T. Monteiro-Silva, A. Luiza Marinho, B. Cal, A. Cordeiro, V. Bovolenta, M. Nascimento, J. Schmidt-Filho

Datum & Uhrzeit: Freitag, 23. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C - Poster P-2022: Isavuconazole versus Alternative Azoles for Invasive Aspergillus in Solid Organ Transplant Recipients

Präsentierende Autorin: M. A. Colaluca

Koautorinnen und -autoren: K. Marsh, Y. Li, C. Otto, M. Ringer

Datum & Uhrzeit: Freitag, 23. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C - Poster P-1372: Nationwide Retrospective Analysis of Isavuconazole Treatment for Histoplasmosis

Präsentierender Autor: C. A. Gentry

Koautorinnen und -autoren: J. J. Farha, S. Thind, R. Williams, II

Datum & Uhrzeit: Samstag, 24. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C - Poster P-1378: Effectiveness and Safety of Isavuconazole Compared with Posaconazole as Primary Antifungal Prophylaxis in High-risk Neutropenic Patients with Hematologic Malignancies and Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation

Präsentierender Autor: F. Herrera

Koautorinnen und -autoren: D. Torres, N. Mañez, R. Jordán, J. Benso, M. Angel Alderete, Sr., N. Garcia Allende, G. A. Mendez, Sr., M. L. Pereya, L. Tula, A. Manzur, H. I. Peretti, El, C. Salgueira, M. Rodríguez Raimondo, F. Indo, S. Garcia Rojas, P. Callelo, M. Gabriel Castro, V. Fernandéz, A. Risso Patron, C. Niveyro, R. Gago, L. A. Luengo Ackermann, J. Afeltra

Datum & Uhrzeit: Samstag, 24. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C

Daten zu Ceftobiprol auf der IDWeek 2026 - Poster P-36: Pediatric Dose Selection of Ceftobiprole for Staphylococcus aureus Bacteremia, Including Right-Sided Infective Endocarditis Using Model-Based Approaches

Präsentierende Autorin: A. Tanudra

Koautorinnen und -autoren: C. Lim, K. Rana, C. M. Rubino, D. Lewis, K. B. Larson

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C - Poster P-142: In vitro Activity of Ceftobiprole and Comparator Agents Against Contemporary US Clinical Isolates Collected in 2025 Following FDA Approval

Präsentierender Autor: R. E. Mendes

Koautorinnen und -autoren: M. Winkler, S. H. Moussa, T. Wiktorowicz, H. Sader, M. Castanheira

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C - Poster P-381: Extrapolation of Adult Efficacy and Safety to Support Pediatric Use of Ceftobiprole for Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infections

Präsentierende Autorin: K. B. Larson

Koautorinnen und -autoren: R. Tummala, N. C. Close, C. M. Rubino, K. Rana, C. Lim, A. Tanudra, S. McLeod, S. Rege, D. Altarac, D. Lewis

Datum & Uhrzeit: Samstag, 24. Oktober 2026, 12:15-13:30 Uhr

Ort: Posterhalle B-C

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.idweek.org.

Das Entwicklungsprogramm für Fosmanogepix wird anteilig mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums (HHS), Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), unter der OT-Nummer 75A50124C00033 finanziert. Die Vereinbarung und die Finanzierung durch US-Bundesmittel stellen keine Zustimmung zu Studienergebnissen oder Empfehlung für das Produkt oder das Unternehmen dar.

Die vollständigen Verschreibungsinformationen zu Cresemba (Isavuconazoniumsulfat)1 für die USA finden Sie unter: https://www.astellas.us/docs/cresemba.pdf

Die vollständigen Verschreibungsinformationen zu ZEVTERA (Ceftobiprolmedocaril-Natrium)2 für die USA finden Sie unter: https://www.zevtera.com/pi

Basileas Phase-3-Programm für Ceftobiprol wurde anteilig mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums (HHS), Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), unter der Vertragsnummer HHSO100201600002C finanziert. Der Vertrag und die Finanzierung durch US-Bundesmittel stellen keine Zustimmung zu Studienergebnissen oder Empfehlung für das Produkt oder das Unternehmen dar. Basilea wurden rund 111 Mio. US-Dollar zugesprochen, was etwa 75 Prozent der mit den Phase-3-Studien in SAB und ABSSSI, regulatorischen Aktivitäten und nicht-klinischen Arbeiten verbundenen Kosten entspricht.

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Peer Nils Schröder, PhD

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil

Hegenheimermattweg 167b

4123 Allschwil

Schweiz Telefon +41 61 606 1102 E-Mail media_relations@basilea.com

investor_relations@basilea.com

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.

Quellenangaben

In den USA ist Astellas Pharma Inc. für die Vermarktung von Cresemba verantwortlich. In den USA ist Innoviva Specialty Therapeutics für die Vermarktung von Zevtera verantwortlich.

Anhang