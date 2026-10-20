DJ MÄRKTE ASIEN/Schwach - Wieder Verkaufswelle bei KI-Aktien

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten grassieren am Dienstag wieder Bedenken hinsichtlich der Finanzierung und Rentabilität des KI-Booms, entsprechend stehen viele Technologieaktien unter Druck. Daneben bremsen die Ölpreise, die ihre jüngsten Hochstände halten. Brent-Öl kostet 109,66 Dollar.

Besonders augenscheinlich ist dies an der technologielastigen Börse in Seoul, wo der Kospi um 4,3 Prozent einknickt. Auf die Stimmung in Seoul drückt auch ein ernüchterndes Börsendebüt. Die Aktie des KI-Rechenzentrumsinfrastrukturunternehmens Elice startete 16 Prozent unter dem Ausgabekurs, zuletzt lag der Kurs sogar rund 30 Prozent darunter. Laut Händlern belastet die aktuell wieder hohe Skepsis der Investoren gegenüber kostspieligen Rechenzentrumsinvestitionen, ungeachtet der starken Nachfrage nach der Aktie in der Zeichnungsphase.

Die beiden Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix verlieren 2,8 bzw. 4,2 Prozent. Hanmi Semiconductor geben um 4,5 Prozent nach. In Tokio verlieren Kioxia 2,1, Softbank Group 5,9 und Murata Manufacturing 2,5 Prozent, in Hongkong SMIC 1,2 Prozent.

Der Topix in Tokio verliert 1,3 Prozent, in Hongkong geht es für den HSI nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn um 1,0 Prozent nach unten.

In Shanghai kann sich der Composite-Index dagegen knapp behaupten. Dass die chinesische Notenbank erneut den einjährigen und auch den fünfjährigen Leitzins unverändert bei 3,00 bzw. 3,50 Prozent belassen hat, spielt keine Rolle. Am Markt wurde das so erwartet, auch, nachdem das stärkere Wachstum im dritten Quartal den Druck für eine kurzfristige geldpolitische Lockerung verringert hatte. Für keinen Impuls sorgen daneben Erwägungen der Notenbank, den siebentägigen Reverse-Repo-Satz durch den Übernachtzins als wichtigsten geldpolitischen Referenzwert zu ersetzen, um die geldpolitische Transmission zu verbessern.

In Sydney beträgt das Minus des S&P/ASX-200-Index 0,4 Prozent. Hier bremsen schwache Bankaktien. National Australia Bank verlieren 2,4 Prozent nach der Ankündigung eines Stellenabbaus und von Restrukturierungskosten. ANZ geben um 0,8 Prozent nach, Westpac um 1,2 Prozent. BHP verbilligen sich um 1,3 Prozent, nachdem der Eisenerz-Riese mitgeteilt hat, dass die Kupferproduktion im September-Quartal gesunken sei. Rio Tinto fallen im Sog 0,8 Prozent.

In Indonesien kann sich der Leitindex nach dem jüngsten Kursdebakel um 3,5 Prozent etwas erholen. Auslöser für den Kursrutsch war die Warnung des Indexbetreibers MSCI, dass Indonesien seinen Schwellenländerstatus verlieren könnte, was weitere Kapitalabflüsse auslösen könnte.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.814,10 -0,4 +1,1 07:00 Topix 500 (Tokio) 3.135,16 -1,3 +17,9 08:00 Kospi (Seoul) 5.517,68 -4,3 +31,1 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 23.956,93 -1,0 -6,5 10:00 Shanghai-Composite 3.727,75 -0,1 -6,1 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.397,90 -0,3 +16,2 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.174,37 +3,6 -40,2 10:00 KLCI (Malaysia) 1.598,97 +0,2 -4,8 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:13 % YTD EUR/USD 1,1232 +0,2 1,1210 1,1218 -4,4 EUR/JPY 177,69 -0,0 177,71 177,20 -3,4 EUR/GBP 0,8423 -0,0 0,8426 0,8418 -3,4 USD/JPY 158,18 -0,2 158,48 157,95 +1,0 USD/KRW 1.327,61 -0,3 1.332,12 1.330,91 -7,8 USD/CNY 6,6787 -0,0 6,6806 6,6809 -4,5 USD/CNH 6,6780 -0,1 6,6819 6,6811 -4,3 USD/HKD 7,8480 0,0 7,8482 7,8482 +0,9 AUD/USD 0,6982 +0,1 0,6978 0,6976 +4,7 NZD/USD 0,5676 +0,3 0,5662 0,5658 -1,4 BTC/USD 82.032,81 +0,1 81.936,02 82.787,87 -6,5 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 103,99 +0,3 0,33 103,66 Brent/ICE 109,88 +0,3 0,33 109,55 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.144,53 +0,1 4,86 4.139,67 Silber 57,48 +0,7 0,39 57,09 Platin 1.645,48 +0,3 5,23 1.640,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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