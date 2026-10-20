ShenZhen, China (ots) -TerraMaster hat heute ein umfangreiches Update für TerraSync angekündigt. Die Neuerungen umfassen eine integrierte Dateifreigabe sowie die On-Demand-Synchronisierung für die Mac-Version von TNAS PC. Das Update erleichtert Privatanwendern, Content Creators und Unternehmensteams die gemeinsame Nutzung von Dateien und reduziert gleichzeitig den lokalen Speicherbedarf umfangreicher Dateibibliotheken auf Mac-Computern.Integrierte Dateifreigabe für eine einfachere ZusammenarbeitMit der neuen Dateifreigabefunktion von TerraSync können Nutzer Dateien direkt aus "Meine Dateien" oder Teamordnern freigeben. Dadurch werden wiederholte Downloads und Dateiübertragungen überflüssig.Dateien lassen sich direkt für bestimmte Benutzer oder Gruppen freigeben. Dabei können individuelle Berechtigungen wie Vorschau, Anzeigen oder Verwalten zugewiesen werden. Darüber hinaus stehen zwei Arten von Freigabelinks zur Verfügung: interne Links, die ausschließlich im lokalen Netzwerk zugänglich sind, sowie externe Links, die über TNAS.online erstellt werden.Für externe Freigabelinks lassen sich Zugriffsberechtigungen, Passwörter und Ablaufdaten individuell konfigurieren. Dies ermöglicht eine sicherere und flexiblere Bereitstellung von Dateien sowie eine reibungslosere Zusammenarbeit zwischen Teams.TerraSync unterstützt außerdem die gemeinsame Bearbeitung gängiger Office-Dokumentformate über die Online-Office-Suite OnlineOffice. Eine Versionshistorie ermöglicht es, Änderungen nachzuverfolgen und frühere Versionen wiederherzustellen. Voraussetzung für diese Funktion ist die vorherige Installation der entsprechenden Suite über das NAS Application Center.On-Demand-Synchronisierung für Mac spart lokalen SpeicherplatzAngesichts begrenzter SSD-Kapazitäten und wachsender Sammlungen von Fotos, Videos und Projektdateien stehen Mac-Nutzer häufig vor der Herausforderung, umfangreiche Dateibibliotheken lokal zu speichern. Die neue On-Demand-Synchronisierung macht es überflüssig, eine gesamte Dateibibliothek auf den Computer herunterzuladen.Nach der Aktivierung können Nutzer entfernte Dateiverzeichnisse lokal durchsuchen und Dateien erst bei Bedarf herunterladen. Zwischengespeicherte Dateien lassen sich nach der Verwendung manuell löschen. Bei knapp werdendem lokalem Speicherplatz kann das System zudem automatisch Speicherplatz durch das Entfernen von Cache-Dateien freigeben.Die Funktion ist sowohl mit der bidirektionalen Synchronisierung als auch mit dem einseitigen Download-Modus kompatibel. So bleiben Dateien bequem zugänglich, während der lokale Speicherplatz effizienter genutzt wird.Synchronisierung, Backup und Versionsverwaltung in einer LösungTerraSync unterstützt die Dateisynchronisierung zwischen Windows, Mac und Linux. Zur Auswahl stehen die bidirektionale Synchronisierung, der einseitige Upload und der einseitige Download. Darüber hinaus bietet die Software automatische, manuelle und zeitgesteuerte Backups.Die Dateiversionsverwaltung unterstützt bis zu 32 Versionen. Regeln zur automatischen Bereinigung älterer Versionen lassen sich individuell konfigurieren.Zum Schutz der Daten bietet TerraSync weiterhin SSL-verschlüsselte Datenübertragungen, Berechtigungsverwaltung für persönliche Ordner und Teamordner sowie Aktivitätsprotokolle. Diese Funktionen helfen Nutzern, ihre Daten besser zu verwalten und zu schützen.Durch die Kombination von Dateisynchronisierung, Backup, Dateifreigabe und Versionsverwaltung erweitert TerraSync kontinuierlich die Dateiverwaltungsfunktionen von TerraMaster NAS-Systemen. Das Ergebnis ist eine flexiblere geräteübergreifende Zusammenarbeit für Privatanwender, Content Creators und Unternehmensteams.Weitere Informationen zu TerraSync finden Sie unter:https://www.terra-master.com/de-de/pages/terrasyncPressekontakt:marketing2@terra-master.comAmber HuangOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6374243