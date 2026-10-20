Stuttgart (ots) -Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert den sofortigen Baustopp des Pfaffensteigtunnels. Am Montag haben Bundesverkehrsminister Steffen Bilger und Bahnchefin Evelyn Palla nachträglich den Baustart des milliardenschweren Tunnelprojekts im Rahmen von Stuttgart 31 gefeiert. Kurz zuvor wurde die offizielle Kostenschätzung für das Projekt um 800 Millionen Euro auf nunmehr 2,5 Milliarden Euro erhöht. Die DUH fordert den dauerhaften Erhalt des Stuttgarter Kopfbahnhofs mit direkter Anbindung der Gäubahn.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH:"Der Pfaffensteigtunnel ist ein Paradebeispiel verfehlter Verkehrspolitik. Während Verkehrsminister Steffen Bilger und Bahnchefin Evelyn Palla den Baustart feiern, explodieren die Kosten ins Unermessliche. Zusätzliche Kosten in Höhe von 800 Millionen Euro stehen im Raum, ohne dass die Finanzierung geklärt ist. Der Bund hat bislang nur eine Finanzierung in Höhe von 1,7 Milliarden Euro zugesagt. Gleichzeitig soll der Tunnel zusätzliche Züge in einen Tiefbahnhof führen, obwohl zweifelhaft ist, dass diese dort überhaupt abgewickelt werden können. Statt Milliarden in dieses fragwürdige Vorhaben zu versenken, muss die direkte Gäubahn-Anbindung über den bestehenden Kopfbahnhof erhalten bleiben. Verkehrsminister Bilger muss endlich die Notbremse ziehen. Wir fordern den dauerhaften Erhalt des Stuttgarter Kopfbahnhofs mit direkter Anbindung der Gäubahn."Hintergrund:Zuletzt räumte der frühere Chef des Schweizer Beratungsunternehmens SMA, das den offiziellen Stresstest für Stuttgart 31 im Jahr 2011 überprüft und dessen Ergebnisse bestätigt hatte, Zweifel an den Berechnungen ein. Die DUH untersucht derzeit anhand realer Verkehrsdaten, ob der Tiefbahnhof das heutige Zugverkehrsaufkommen überhaupt bewältigen kann.Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6374244