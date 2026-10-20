Deutschland und Frankreich wollen den Weg für E20-Benzin freimachen. Für zwei deutsche Unternehmen könnte das zum Milliardengeschäft werden. Beide profitieren schon jetzt von steigenden Ethanolpreisen. Rund 15 Jahre nach der Einführung von E10 könnte Deutschland vor der nächsten Kraftstoffrevolution stehen. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) will gemeinsam mit Frankreich den Weg für E20-Benzin ebnen. Für Autofahrer würde sich damit der Anteil von Bioethanol ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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