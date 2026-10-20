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Neue innovative molekulare Technologiekombination "LAMP + CRISPR" als CE-IVD



20.10.2026 / 08:15 CET/CEST

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Firmenkooperation führt zur molekularen Innovation MUNICH, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- AmplexDiagnostics und Scope Biosciences präsentieren eine bahnbrechende Innovation im Bereich der molekularen Diagnostik. In einem bislang einzigartigen Ansatz vereint "eazySNP" die hochspezialisierten molekularen Verfahren LAMP und CRISPR . Durch diese Kombination beider Methoden erlaubt eazySNP den schnellen und hochspezifischen Nachweis genetischer Varianten. Die Synergie dieser Technologien wurde durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen AmplexDiagnostics und Scope Biosciences ermöglicht und stellt mit der erfolgreichen Einführung des ersten CE-IVD-Produkts einen bedeutenden Fortschritt in der molekularen SNP-Diagnostik dar. Erstes Produkt: eazySNP C. auris FKS1 S639 (CE-IVD) Die erste Anwendung der eazySNP-Technologie ist auf einen der weltweit bedeutendsten multiresistenten Hefepilze ausgerichtet: Candidozyma auris . " eazySNP C. auris FKS1 S639 " ist das erste CE-IVD-Diagnostikum seiner Art und ermöglicht den gezielten Nachweis klinisch relevanter Mutationen im FKS1-Gen, die mit einer Resistenz gegenüber Echinocandinen assoziiert sind. Da Echinocandine derzeit als Therapie der ersten Wahl gegen C. auris gelten, ist die schnelle Identifizierung resistenzassoziierter Varianten von großer Bedeutung. Die Analyse erfolgt direkt aus einer Hefepilzkolonie auf der eazyMini-Plattform und liefert Ergebnisse innerhalb von nur 45 Minuten. Mit der eazySNPTechnologie steht damit erstmals eine schnelle und zielgerichtete molekulare Lösung für den Nachweis dieses wichtigen Resistenzmarkers zur Verfügung. Für Scope Biosciences stellt die Markteinführung einen strategischen Schritt von der molekularen Diagnostik im Bereich der Pflanzengesundheit hin zur molekularen Diagnostik im Humanbereich dar. "Diese Markteinführung stellt einen wichtigen Meilenstein für Scope Biosciences dar: Unsere CRISPR-Technologie hat sich von einer vielseitigen Plattform zu einem regulierten Produkt weiterentwickelt, das einen konkreten diagnostischen Bedarf adressiert", so Bas van der Baan, CEO von Scope Biosciences. "Gemeinsam mit der AmplexDiagnostics ist es uns gelungen, den präzisen Nachweis einzelner Nukleotidvarianten in einen praxistauglichen Test für Routinelabore zu überführen. Dies markiert unseren Eintritt in die Humandiagnostik, während wir unser Portfolio für die Pflanzengesundheit weiterhin ausbauen." Kontakt:

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