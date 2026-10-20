BHP: Kupferproduktion bricht um 19% ein - weltgrößte Kupfermine Escondida schwächelt

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Ein Förderrückgang von 23% auf Escondida belastet die Kupferproduktion von BHP. Dennoch hält der Bergbauriese an seiner Jahresprognose fest.

Kupfer-Dämpfer beim Branchenprimus: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sinkt die Kupferförderung von Minengigant BHP (WKN: 850524) um 19 Prozent auf 400.700 Tonnen. Hauptursache für die verfehlten Markterwartungen ist ein Fördereinbruch von 23 Prozent auf der weltgrößten Kupfermine Escondida in Chile, wo planmäßige Wartungen und ein natürlicher Rückgang der Erzgehalte durch Unwetter und einen tödlichen Arbeitsunfall verschärft wurden.

Jahresprognose steht dank Rekord-Eisenerz und Jansen-Fortschritt: Trotz der temporären Delle im Basismetallbereich hält das Management an den Jahreszielen für das Gesamtjahr fest. Gestützt auf Rekordfördermengen im westaustralischen Eisenerzgeschäft und das zu 87 Prozent fertiggestellte Jansen-Kaliprojekt in Kanada setzt der Konzern auf eine operative Aufholjagd. Die anstehenden Halbjahreszahlen bilden den entscheidenden Prüfstein, ob Escondida die geplanten Gehalte und Fördermengen im zweiten Halbjahr wieder nachhaltig erreicht.

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BHP: Kupferförderung bricht um 19% ein - Jahresprognose steht!

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