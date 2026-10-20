Ehningen (ots) -Bertrandt stärkt seine internationale Präsenz mit einem neuen Standort im tschechischen Mladá Boleslav. Als lokaler Engineering-Hub verbindet der Standort kurze Wege und direkte technische Abstimmungen mit der Expertise und den skalierbaren Ressourcen des internationalen Bertrandt Netzwerks. Kunden aus der Automobilindustrie profitieren damit von lokaler Betreuung und flexiblen, international aufgestellten Engineering-Kapazitäten.Mit dem neuen Standort in Mladá Boleslav baut Bertrandt seine Präsenz in einem wichtigen Entwicklungsumfeld der Automobilindustrie weiter aus und setzt sein Global-Development-Konzept konsequent um. Technische Ansprechpartner vor Ort übernehmen die kundennahen Abstimmungen und die Steuerung von Projekten. Je nach Projektanforderung können für die operative Umsetzung etablierte Teams aus Deutschland oder Global-Development-Kapazitäten in Marokko und Rumänien sowie an weiteren internationalen Standorten eingebunden werden."Das besondere an unserem neuen Standort in Mladá Boleslav ist, dass wir unsere Engineering-Kompetenz noch näher an den Kunden bringen. Entscheidend ist dabei die Verbindung aus lokaler Präsenz und unserem internationalen Netzwerk. Wir können Anforderungen direkt vor Ort aufnehmen und gleichzeitig Know-how und Kapazitäten innerhalb der Bertrandt Gruppe nutzen. So greifen lokale Betreuung, fachliche Tiefe, flexible Projektteams und wettbewerbsfähige Delivery-Modelle ineinander", sagt Dr. Kay Büttner, Key Account Manager VW East.Technisch deckt der neue Engineering-Hub ein breites Spektrum aktueller Fahrzeugentwicklung ab. Schwerpunkte liegen auf ADAS und Sensorik, Elektrik/Elektronik und Infotainment, Connectivity und HMI, Karosserie, Antrieb, Fahrwerk, Software und Künstlicher Intelligenz sowie Simulation, Testing, Verifikation und Validierung. Verstärkt wird das Team in Tschechien durch Kompetenzen im Bereich Smart Production und After Sales. Damit ergänzt der Standort das bereits vorhandene Bertrandt Leistungsspektrum entlang des Entwicklungsprozesses.Ein wesentlicher Bestandteil des Standortkonzepts ist der Wissenstransfer. Erfahrene Mitarbeitende aus den deutschen Bertrandt Standorten bringen bestehendes Projekt- und Plattform-Know-how ein und unterstützen den Aufbau sowie die Qualifizierung des lokalen Teams. Parallel soll in der Region ein Netzwerk mit Hochschulen, Partnern und technischen Talenten entstehen.Die offizielle Eröffnung findet am 5. November 2026 im Rahmen eines Tech Day statt. Bertrandt präsentiert dort in Vorträgen ausgewählte Technologie- und Engineering-Themen. Darüber hinaus wird es eine Experience Area mit Demonstratoren geben.Erfahren Sie mehr unter: www.bertrandt.comPressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: presse@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14016/6374299