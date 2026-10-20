Bei SpaceX steht heute Abend einer der wichtigsten Termine an. Das Unternehmen von Elon Musk veröffentlicht seine neuen Quartalszahlen, nachdem die Aktie zuletzt wieder unter Druck geraten war. Dabei sind die Erwartungen hoch, denn neben dem wachsenden Starlink-Geschäft setzt SpaceX inzwischen auch Milliarden auf künstliche Intelligenz. Doch können die neuen Ergebnisse überzeugen oder wird der enorme Investitionsbedarf zum Problem? Ein Blick auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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