Nach dem heftigen Kursrutsch der vergangenen Monate melden sich bei Rheinmetall wieder die Käufer zurück. Die Aktie konnte sich erneut von einer wichtigen Unterstützungszone lösen, die bereits im Sommer für eine kräftige Erholung gesorgt hatte. Im Chart zeichnet sich damit sogar ein möglicher Doppelboden ab. Doch reicht das schon für eine größere Aufwärtsbewegung oder könnte die Aktie erneut unter Druck geraten? Rheinmetall-Aktie zeigt wieder Stärke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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