FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Laut den Experten der Landesbank Helaba sind neben den hohen Energiepreisen auch Unruhen in europäischen Städten Frankreichs und steigende Anleiherenditen als derzeit kursbelastende Faktoren zu nennen. Der Dax sank im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 25.222 Punkte. Der MDax verlor 0,6 Prozent auf 30.344 Zähler.

Der Leitindex Dax testete am Dienstag kurz sein Vortagstief und rutschte unter die kurzfristig relevante Indikatorlinie des 21-Tage-Durchschnitts. Charttechnisch wackelt der am Freitag versuchte Ausbruch aus dem jüngsten Korrekturtrend, der Ende August mit dem Rekord eingeleitet wurde. Als wichtige Unterstützung wird neben der 25.000-Punkte-Marke das bisherige Oktober-Tief von 24.792 Zählern angesehen.

Inmitten der Marktschwäche belasten schwache Vorgaben aus Asien auch wieder den Technologiesektor. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hatte sich am Vorabend zwar etwas stabilisiert nach seinem jüngsten Rutsch, doch in Asien ging es nun wieder abwärts. Besonders schwach zeigte sich in Fernost einmal mehr der von Samsung und SK Hynix geprägte südkoreanische Kospi ./tih/mis

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