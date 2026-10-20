Zürich (ots) -Die InstallerGroup Schweiz gibt die erfolgreiche Übernahme der Steinmann Haustechnik AG mit Sitz in Baar (ZG) bekannt. Mit dem Anschluss des Traditionsunternehmens an die Gruppe erweitert diese ihre Präsenz in der wirtschaftsstarken Zentralschweiz und erhöht die Anzahl der Gruppenmitglieder in der Schweiz auf sechs operativ tätige Gebäudetechnikunternehmen.Die Steinmann Haustechnik AG blickt auf eine über 140-jährige Unternehmensgeschichte zurück und gilt als ausgewiesene Spezialistin für Sanitär- und Heizungstechnik in der Region. Mit seinen rund 40 Mitarbeitenden erwirtschaftet das 1881 gegründete Familienunternehmen einen Jahresumsatz von über 12 Millionen Franken.Die Steinmann Haustechnik AG wird weiterhin unter eigenem Namen am Markt auftreten und von Philippe Steinmann, Geschäftsleiter in fünfter Familiengeneration, geführt. An seiner Seite steht Ehefrau Katja Steinmann als Leiterin Administration.Geschäftsleiter Philippe Steinmann erklärt, dass die Steinmann Haustechnik AG trotz langer Tradition ein Unternehmen sei, welches sich durch seine Innovationskraft und einen stets zukunftsgerichteten Blick auszeichnet. Unter diesem Aspekt hat sich der erfolgreiche Unternehmer auch für einen Anschluss an die InstallerGroup entschieden: "Seit 145 Jahren steht der Name Steinmann für Qualitätshandwerk in der Zentralschweiz. Mit der InstallerGroup gewinnen wir Zugang zu einem starken Netzwerk und neuen Ressourcen. Das schafft Sicherheit für unsere Mitarbeitenden und Kund:innen und eröffnet uns zusätzliche langfristige Perspektiven."Andreas Weiss, CEO der InstallerGroup Schweiz, ergänzt: "Mit der Steinmann Haustechnik AG gewinnen wir ein Familienunternehmen mit tiefen Wurzeln in der Zentralschweiz und einem beeindruckenden langjährigen Leistungsausweis. Ein solches Traditionsunternehmen in unserer Gruppe aufnehmen zu dürfen, ehrt uns und bestärkt uns in unserem Bestreben, die Stärken des lokalen Unternehmertums mit den Vorteilen einer Gruppenzugehörigkeit zu verbinden."Über die InstallerGroupDie InstallerGroup ist eine führende Anbieterin von gewerkübergreifender Gebäudetechnik in Dänemark und der Schweiz. Die Gruppe besteht aus unabhängigen Unternehmen mit einer starken lokalen Präsenz und fundiertem technischen Know-how. Die Unternehmen der Gruppe bieten Lösungen an in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung/Klima, Kälte und Elektro sowie in ausgewählten Spezialbereichen wie Sprinkleranlagen, Energieoptimierung, Gebäudeautomation, Glasfaserinfrastruktur und Solarpanelinstallationen. Das Ziel der Gruppe ist es, eine bevorzugte Partnerin ihrer Kunden bei der Umsetzung der Energiewende zu sein. Die InstallerGroup (InstallatørGruppen A/S) ist an der Nasdaq Copenhagen kotiert.www.installergroup.chÜber die Steinmann Haustechnik AGDie Steinmann Haustechnik AG wurde 1881 in Baar (ZG) gegründet und ist auf Sanitär- und Heizungstechnik spezialisiert. Das Familienunternehmen wird heute in fünfter Generation von Philippe Steinmann (Geschäftsleiter) und Katja Steinmann (Leiterin Administration) geführt und beschäftigt rund 40 Mitarbeitende.www.steinmann-baar.chPressekontakt:Micaela Marques PintoLeiterin KommunikationE-Mail: mp@installergroup.chOriginal-Content von: InstallerGroup Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103386/100943031