Die jüngste Korrektur an den Aktienmärkten hat auch im DAX Spuren hinterlassen. Allerdings verlief die Entwicklung keineswegs einheitlich. Während sich einige Schwergewichte vergleichsweise robust behaupteten, gerieten andere Aktien erheblich unter Druck. Teilweise haben sich die Kurse inzwischen weit stärker von ihren Höchstständen entfernt, als es die operative Geschäftsentwicklung rechtfertigen dürfte.
Darin sehen wir zunehmend interessante Einstiegschancen. Denn die fundamentalen Perspektiven einiger deutscher Unternehmen sind besser, als es ihre Aktienkurse vermuten lassen. Gleichzeitig könnte die globale Rotation aus hoch bewerteten Technologieaktien in traditionelle Wirtschaftsbereiche anhalten. Unternehmen mit soliden Erträgen, attraktiven Bewertungen und verlässlichen Cashflows sollten davon profitieren.
Wir nehmen deshalb zwei DAX-Aktien neu auf unsere Kaufliste. Beide haben kräftig korrigiert, verfügen aber über überzeugende Perspektiven. Beide Unternehmen gibt es in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
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