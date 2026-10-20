Ein Blick auf die Bau- und Immobranche ist dieser Tage besonders spannend. Bekanntlich haben einige offenen Immofonds gerade Probleme - mehr hier. Andere Baustelle, aber ebenso brisant: die Wohnbautätigkeit an sich. Erst unlängst hat Wifo-Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr davon gesprochen, dass Österreich neben der Industriestrategie eine Baustrategie braucht. Diese Sicht unterstrich auch heute Matthias Reith, Seniorökonom bei Raiffeisen Research, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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