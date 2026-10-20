Immer mehr Projekte erhalten entscheidende Genehmigungen und steuern auf die Bauphase oder endgültige Investitionsentscheidungen zu. Das Vertrauen in den Standort Mexiko wächst.

Der Kupferexplorer Algo Grande Copper (ISIN: CA0156071049, WKN: A41UK1) entwickelt das Projekt Adelita im mexikanischen Sonora. Anfang Oktober meldeten die Geologen ein möglicherweise entscheidendes Indiz. Labormessungen von Gesteinsproben zeigten, dass der mineralisierte Skarn in der nördlichen Entdeckungszone Cerro Grande dichter ist als das untersuchte Wirtsgestein - und zugleich deutlich besser aufladbar als nicht mineralisierter Skarn.

Skarn ist ein durch Magma umgewandeltes Gestein und oft Träger von Metallen wie Kupfer, Gold oder Eisen. Die Wahrscheinlichkeit einer metallhaltigen Mineralisierung steigt deutlich, wenn Skarn elektrische Ladungen speichern kann. Algo Grande hat deshalb einen Dienstleister mit einer Gravimetriemessung beauftragt.

Algo Grandee Copper sucht bei Adelita nach neuen Skarn-Zonen

Ein erzhaltiger Gesteinskörper ist dichter und erzeugt an der Oberfläche eine Schwereanomalie. Zusammen mit den bereits bestehenden Daten zur Aufladbarkeit dienen die Ergebnisse dazu, die bereits entlang des Korridors identifizierten Zielgebiete zu untersuchen und neue zu generieren.

Explorer wie Algo Grande Copper zeigen sich in Mexiko derzeit überdurchschnittlich aktiv. Doch die hohe Aktivität ist nicht auf Projekte in der frühen Phase der Exploration beschränkt, sondern erfasst den gesamten Sektor. Der Standort Mexiko gewinnt in den Führungsetagen des Bergbausektors zunehmend an Vertrauen.

Auf dem Panel "Mining Leaders' Priorities for the Next 18 Months" auf dem Mexico Mining Forum 2026 wurde Entscheidern von Coeur Mining und Heliostar Metals die hypothetische Frage gestellt, welchen Anteil einer fiktiven Kapitalsumme von 100 Mio. USD sie in Mexiko investieren würden.

Die Antworten orientierten sich am Status Quo, können aber als Vertrauensbeweis für den Standort verstanden werden, der noch immer mit regulatorischen Schwächen zu kämpfen hat. "Mexiko macht 60 bis 70 % aus, eine andere Jurisdiktion 30 %", sagte Hernán Dorado, Vice President of Operations in Mexiko bei Heliostar Metals.

Sandro Ferrarone, Senior Vice President of Operations bei Coeur Mining, setzte die Allokation seines Unternehmens bei rund 45 % an. Das Unternehmen ist über Mexiko hinaus auch in den USA und Kanada aktiv. Mexiko biete die richtigen Voraussetzungen und insbesondere Fachpersonal. James Barron, Global Mining Lead bei KPMG, der selbst nicht für Investitionsentscheidungen zuständig ist, taxierte den Anteil Mexikos auf ein Viertel. "Vielleicht würde ich in diesem Portfolio über 25 Prozent für Mexiko gehen", sagte Barron.

Genehmigungsstau schrumpft: Pipeline fortgeschrittener Projekte füllt sich

Zur guten Stimmung tragen die Fortschritte bei der Bewältigung des Genehmigungsstaus bei. "Wir haben 85 % Fortschritt bei der Erlangung der Semarnat-Genehmigungen erreicht, was bedeutet, dass mehr als 150 Genehmigungen erteilt wurden", sagte Fernando Aboitiz vom Wirtschaftsministerium im September während des Mexico Mining Forum. Zudem habe die Nationale Wasserkommission (Conagua) etwa 50 % Fortschritt bei den Wassergenehmigungen des Sektors erzielt, das Wirtschaftsministerium rund 95 % bei seinen Verfahren.

Die Pipeline fortgeschrittener Projekte füllt sich spürbar. Immer mehr Projekte befinden sich bereits im Bau, stehen kurz vor Baubeginn oder bewegen sich nach Erhalt ihrer bundesweiten Umweltgenehmigungen im Jahr 2026 auf eine Investitionsentscheidung im Jahr 2027 zu.

Southern Copper, eine Tochtergesellschaft der Grupo México, erhielt im Juli 2026 die Umweltgenehmigungen für das Kupferprojekt El Pilar in Sonora. Der Baubeginn ist im ersten Quartal 2027 geplant. Die Mine soll ab der zweiten Hälfte 2029 jährlich 36.000 Tonnen Kupferkathoden produzieren.

Heliostar Metals reichte die regionale Umweltverträglichkeitsprüfung (MIA) und eine Umweltrisikostudie für den Bau des Untertage-Goldprojekts Ana Paula in Guerreo ein. Die Bauentscheidung soll Mitte 2024 fallen, die kommerzielle Produktion in der zweiten Hälfte 2028 starten.

GoGold Resources erhielt im Juni 2026 Umweltgenehmigungen von Semarnat für die untertägige Silber- und Goldmine Los Ricos Sur in Jalisco. Der Bau wird etwa 24 Monate dauern, die erste Produktion wird 2028 erwartet.

Minas de San Nicolás, ein Joint Venture von Teck Resources und Agnico Eagle Mines, erhielt im Juli 2026 die regionale Umweltverträglichkeitsprüfung und die Flächennutzungsänderung für das Kupfer- und Zinkprojekt San Nicolás in Zacatecas. Die Anträge waren im Januar 2024 eingereicht worden. Die endgültige Investitionsentscheidung steht noch aus.

Discovery Mining erhielt im Oktober 2026 die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Flächennutzungsänderung für das Silberprojekt Cordero in Chihuahua. Damit sind die bundesweiten Umweltgenehmigungen vollständig. Der Baubeginn wird auf Mitte 2027 geschätzt.

ArcelorMittal erhöht Kapazität in Mexiko

Zu den jüngsten Wachstumsimpulsen gehört die Entscheidung von ArcelorMittal, seine jährliche Stahlproduktionskapazität in Mexiko bis 2029 von 3,7 Millionen Tonnen auf fast 5,3 Millionen Tonnen zu erhöhen. Dazu errichtet das Unternehmen eine neue Aufbereitungsanlage im Minenkomplex Las Truchas. Das 180 Millionen USD teure Projekt soll Mitte 2027 in Betrieb gehen und die Eisenerzversorgung stärken.

Algo Grande Copper ist zuversichtlich, bald neue, aussichtsreiche Ziele für die weitere Exploration von Adelita zu identifizieren. "Unsere petrophysikalischen Analysen zeigen, dass Skarn das dichteste Gestein ist, das wir untersucht haben, und dass der kupferhaltige Skarn stark magnetisierbar ist. (…) Dadurch können wir die strukturellen Zielgebiete entlang des 7 Kilometer langen Korridors, die die magnetische Signatur von Cerro Grande aufweisen, genauer identifizieren, sagt CEO Enrico Gay.

Dass Adelita hohe Kupferkonzentrationen enthält, haben bereits vergangene Bohrungen unter Beweis gestellt. Im September meldete Algo Grande zweimal Ergebnisse, darunter gut 38 Meter mit 1 % Kupferäquivalent und gut 30 Meter mit 1,5 %.

Die Aktie befindet sich nach einer dynamischen Neubewertung im vergangenen Jahr noch immer in einer Konsolidierungsphase und notiert mittlerweile deutlich unter ihren Allzeithochs. Erfolgreiche Schritte bei der weiteren Exploration könnten daher im nach wie vor günstigen Umfeld für Kupfer schnell wieder den Weg in Richtung dieser Hochs ebnen.

können.

Weitere Informationen zu Algo Grande Copper finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/algo-grande-copper/

Unternehmen: Algo Grande Copper

TSXV: ALGR

ISIN: CA0156071049

WKN: A41UK1

Webseite: https://algo-grande.com/

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000XXXMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.