VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. OKTOBER 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. ("GERMANIUM MINING" ODER DAS "UNTERNEHMEN") (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich, bekannt zu geben, dass es seine bereits gemeldete (7. Okt. 2026), nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung auf bis zu 3.333.333 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu 0,15 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 500.000 CAD (die "Privatplatzierung") erhöht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine "Aktie") und einem übertragbaren Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer weiteren Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,175 $.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich Verbindlichkeiten gegenüber unabhängigen Dritten und Investor-Relations-Honorare. Gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange kann eine Vermittlungsprovision anfallen.

Ferner kündigt das Unternehmen eine Transaktion zur Tilgung von Verbindlichkeiten durch die Ausgabe von Aktien ("Shares for Debt") an, in deren Rahmen 1.470.000 Einheiten zu einem angesetzten Ausgabepreis von 0,15 $ je Einheit ausgegeben werden sollen, um Verbindlichkeiten in Höhe von 220.500 $ zu begleichen. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem Warrant, der den Inhaber berechtigt, innerhalb von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine weitere Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,175 $ je Aktie zu erwerben.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung und der Aktienemission zur Tilgung von Verbindlichkeiten ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Das Unternehmen beauftragte Senergy Communications Capital Inc. ("Senergy") mit der Durchführung einer bis zu sechsmonatigen digitalen Marketingkampagne mit der Option, den Vertrag nach dessen Ablauf zu verlängern. Senergy wird die Dienstleistungen voraussichtlich am oder um den 2. November 2026 aufnehmen, sofern sowohl die Privatplatzierung als auch die Aktienemission zur Tilgung von Verbindlichkeiten abgeschlossen sind. Senergy wird für das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing und Werbung, Influencer-Marketing, Newsletter-Marketing, die Entwicklung von Landing-Pages und Native Advertising in Europa erbringen.

Senergy ist ein in Vancouver, BC, ansässiges Unternehmen für Kommunikation und Medienmarketing, das sich darauf konzentriert, börsennotierte Unternehmen dabei zu unterstützen, mithilfe von Online-Strategien neue Investoren zu erreichen und die Beziehungen zu den Aktionären zu pflegen. Senergy wurde für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten mit Verlängerungsoption beauftragt. Für die Beauftragung ist eine Vergütung von bis zu 250.000 CAD vorgesehen, die das Unternehmen nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise zuweisen kann. Senergy und dessen Geschäftsführer und CEO, Aleem Fidai, sind vom Unternehmen unabhängig, stehen zu diesem in keinem Nahverhältnis und halten keine Wertpapiere des Unternehmens. Der Geschäftssitz von Senergy befindet sich in 1122 Mainland Street, #228, Vancouver, BC, V6B 5L1 (E-Mail: aleem@senergy.capital) (Tel.: (778) 772-6740).

Der Abschluss der Privatplatzierung, der Aktienemission zur Tilgung von Verbindlichkeiten und des Vertrags mit Senergy steht unter dem Vorbehalt verschiedener Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen unternehmensrechtlichen und behördlichen Genehmigungen.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten im Entdeckungsstadium in erstklassigen Bergbaujurisdiktionen in ganz Nordamerika konzentriert. Folgen Sie dem Unternehmen auf X.com und LinkedIn.com und abonnieren Sie Unternehmensnachrichten unter http://www.germaniummining.com

IM NAMEN DES BOARDS

Mario Pezzente

CEO & Direktor

Für weitere Informationen zu Germanium Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Tel.: 604-717-6605

E-Mail-Adresse des Unternehmens: info@germaniummining.com

Website: www.germaniummining.com

Adresse des Unternehmens: 2905 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BC, V7Y 1C6

Die Wertpapiere des Unternehmens, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "US-Wertpapiergesetz") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere des Unternehmens in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es besteht eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in einer Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators dar. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den dem Unternehmen derzeit vorliegenden Fakten, und es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind unter anderem an Begriffen wie "geht davon aus", "glaubt", "strebt an", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" zu erkennen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, stellen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen abweichen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen.

Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, darunter Risiken in Bezug auf Rohstoffpreise, Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für das Unternehmen zu akzeptablen Konditionen, die Verwendung des Bruttoerlöses im Einklang mit dem Steuergesetz, allgemeine wirtschaftliche Faktoren sowie die Aktienmärkte im Allgemeinen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten sowie infolge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und dargestellten abweichen. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE und ihr Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86303Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86303&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37405C1068Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.