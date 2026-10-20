Gestern haben wir am Strategy Update 2026 von NORMA in Frankfurt teilgenommen, bei dem das Management NewNORMA näher erläuterte - mit Fokus auf profitables Wachstum, Footprint-Optimierung und Kostensenkung. Die besser als erwarteten vorläufigen Q3-Zahlen mit Umsatzwachstum und weiteren Margenverbesserungen deuten darauf hin, dass NewNORMA zunehmend Fahrt aufnimmt. Auch wenn FY26 ein Übergangsjahr bleibt, stützen Kosteneinsparungen und das Wachstum im Bereich Industry Applications die ambitionierten mittelfristigen Ziele. Wir begrüßen die niedrigere Mindestausschüttungsquote bei der Dividende, da sie die Flexibilität bei der Kapitalallokation erhöht und angesichts des niedrigen Aktienkurses sowie der niedrigen Bewertungsmultiples Aktienrückkäufe begünstigen könnte. Eine mögliche Erholung im Automobilsektor bietet zusätzliches Aufwärtspotenzial, wobei die erfolgreiche Umsetzung von NewNORMA weiterhin der entscheidende Faktor bleibt. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von EUR 23,00. Für Einblicke aus erster Hand laden wir Sie zu unserer German Select Online-Konferenz am 1. Dezember ein, auf der CFO Okan Celiker präsentieren und Fragen beantworten wird. Registrieren Sie sich unter: https://research-hub.de/events Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se
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