Köln (ots) -- 89 % der Bevölkerung wissen, dass Menschen heute länger leben als frühere Generationen- Das Wunschalter liegt bei 91,2 Jahren - bei weitgehender Gesundheit- 70 % sehen Deutschland schlecht auf Langlebigkeit vorbereitet- Rund zwei Drittel rechnen mit längerem Arbeiten sowie mit einer stärkeren Berücksichtigung von Pflegekosten im späteren LebenLanglebigkeit betrachten die Menschen in Deutschland längst als Realität - und ein hohes Alter ist für viele erstrebenswert. Dies ergab eine repräsentative YouGov-Studie im Auftrag von Canada Life. Sie ist Bestandteil eines mehrjährigen, international angelegten Research-Programms der Canada Life-Gruppe zum Thema Longevity. Doch mit den Folgen eines sehr langen Lebens halten Gesellschaft und finanzielle Planung aus Sicht vieler noch nicht ausreichend Schritt.Die steigende Lebenserwartung ist längst im Bewusstsein der Deutschen angekommen: 89 % wissen, dass Menschen heute länger leben als frühere Generationen. Der Wunsch nach einem langen Leben ist deutlich ausgeprägt: Im Durchschnitt möchten die Umfrage-Teilnehmer 91,2 Jahre alt werden - vorausgesetzt, sie fühlen sich dabei weitgehend gesund. 23 % würden sogar gerne 100 Jahre oder älter werden. Bei der Einschätzung der eigenen Lebenserwartung rechnet die Bevölkerung allerdings deutlich vorsichtiger: Im Durchschnitt gehen die Befragten von 82 Jahren aus.70 % halten Deutschland für schlecht auf Langlebigkeit vorbereitetDie Umfrage-Teilnehmer wurden auch dazu befragt, wie Deutschland insgesamt auf eine Gesellschaft mit vielen 90- und 100-Jährigen vorbereitet ist. Mit dem Urteil "eher schlecht" oder "sehr schlecht" stellen ganze 70 % dem Land hier kein gutes Zeugnis aus.Besonders kritisch fällt die Bewertung in zentralen Lebensbereichen aus: 71 % der Befragten bewerten Deutschlands Vorbereitung in der Pflege als "eher schlecht" oder "sehr schlecht". Bei der finanziellen Absicherung sind es 70 %, beim altersgerechten Wohnen und bei den Arbeitsmarktchancen für ältere Menschen jeweils 62 %. Auch bei sozialen Kontakten und dem Schutz vor Einsamkeit überwiegt mit 61 % die Skepsis. Bei flexiblen Übergängen in den Ruhestand bewerten 54 % Deutschlands Vorbereitung als "eher schlecht" oder "sehr schlecht". Vergleichsweise am besten schneidet die medizinische Versorgung ab - doch auch hier sehen 42 % Defizite.Länger leben will finanziell geplant seinMit einem längeren Leben wächst auch der finanzielle Planungsbedarf. 65 % der Befragten gehen davon aus, dass die Menschen länger arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt im Alter finanzieren zu können. Fast ebenso viele (64 %) rechnen damit, mögliche Pflegekosten im späteren Leben stärker berücksichtigen zu müssen - auch mit Blick darauf, wie viel Vermögen sie einmal weitergeben können. 53 % erwarten, ihre Ruhestandsplanung regelmäßig überprüfen zu müssen, 49 % ihre Geldanlage. 47 % sehen zudem das Risiko, dass ihnen im Ruhestand das Geld ausgehen könnte.UK: Stärkeres Bewusstsein für die finanziellen Folgen von LongevityVergleichbare Fragen zu Langlebigkeit und ihren finanziellen Folgen wurden im April 2026 auch in Großbritannien (UK) im Rahmen einer Canada-Life-Online-Befragung gestellt. Das Bewusstsein für die steigende Lebenserwartung ist dort mit 84 % ebenfalls sehr hoch. Deutliche Unterschiede zeigen sich jedoch bei der Einschätzung der finanziellen Folgen eines sehr langen Lebens. Dort rechnen 74 % mit längerem Arbeiten, 61 % halten eine regelmäßige Überprüfung ihrer Ruhestandsplanung für nötig und 59 % Anpassungen ihrer Geldanlage - gegenüber 65 %, 53 % und 49 % in Deutschland.Besonders groß ist der Abstand bei der Sorge, dass das Geld im Ruhestand ausgehen könnte: 72 % in UK gegenüber 47 % in Deutschland. Beim Thema Pflegekosten liegen beide Länder dagegen nahezu gleichauf: In UK rechnen 61 % damit, diese im späteren Leben stärker berücksichtigen zu müssen, in Deutschland 64 %. Die meist deutlich höheren Werte in UK könnten darauf hindeuten, dass ein sehr langes Leben dort bereits stärker als individuelle finanzielle Planungsaufgabe wahrgenommen wird."Wunschalter 91,2 Jahre - das ist ein klares Votum für ein langes Leben! Doch es geht auch um Lebensqualität. Wo Staat und Gesellschaft noch nicht ausreichend auf ein längeres Leben eingestellt sind, wird die eigene finanzielle Planung umso wichtiger", betont Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer Canada Life. "Wer langfristig vorsorgt, die eigene Ruhestandsstrategie und Geldanlage regelmäßig überprüft und genügend finanziellen Spielraum bewahrt, gestaltet sein späteres Leben selbstbestimmt und kann besser auf Veränderungen reagieren."Über die UmfrageLife100+ ist ein mehrjähriges, internationales Research-Programm der Canada Life-Gruppe zum Thema Langlebigkeit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen auf ein langes Leben blicken und wie sie sich finanziell, beruflich und gesellschaftlich darauf vorbereiten. Für die erste Welle der deutschen Life100+-Studie hat Canada Life das Marktforschungsunternehmen YouGov mit einer repräsentativen Online-Befragung unter rund 2.000 Menschen ab 18 Jahren beauftragt. Der Erhebungszeitraum war vom 07. bis 12. August 2026. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren. Die Studie beleuchtet insbesondere, was ein längeres Leben für Ruhestand, Vorsorge, Pflege, Wohnen und Vermögensweitergabe bedeutet. Ausgewählte Fragen aus einer UK-Erhebung von Canada Life vom April 2026 wurden aufgegriffen, um die deutschen Ergebnisse punktuell einordnen und vergleichen zu können.Über Canada LifeCanada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte an. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco Inc., einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kundenbeziehungen und verwaltet ein Vermögen von über 2 Billionen EUR.Pressekontakt:Canada Life Assurance Europe plcJulia ZogelExpertin Public RelationsHohenzollernring 7250672 KölnTelefon: 0221/3675 6415E-Mail: presse@canadalife.deOriginal-Content von: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53267/6374372