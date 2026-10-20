Linz (www.anleihencheck.de) - Die Norwegische Krone (NOK) konnte in der jüngeren Vergangenheit deutlich aufwerten und profitiert von einer Kombination aus hohen Energieeinnahmen und einer restriktiven Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Beim aktuellen Wechselkurs von EUR/NOK 10,5480 zeige sich die norwegische Währung gegenüber dem Euro vergleichsweise stark. Als bedeutender Exporteur von Öl und Gas profitiere Norwegen besonders von hohen Energiepreisen. Steigende Exporterlöse würden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und erhöhen die Nachfrage nach NOK verbessern. Zusätzlich werde die Währung durch das hohe Zinsniveau gestützt. Die Inflationsrate habe im September bei 3,4% und damit weiterhin über dem Inflationsziel der Norges Bank gelegen. Um den Preisauftrieb einzudämmen, halte die Notenbank den Leitzins bei 4,5%. Das im europäischen Vergleich hohe Zinsniveau stärke die Attraktivität der norwegischen Krone und unterstütze deren Entwicklung gegenüber anderen Währungen. (20.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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