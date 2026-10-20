Das japanische Chemie- und Greentech-Unternehmen Green Science Alliance (GSA) hat im Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB) im Kanton Bern ein Labor für Batterierecycling eröffnet. In Zusammenarbeit mit dem Swiss Battery Technology Center (SBTC) möchte das Unternehmen aus gebrauchten Lithium-Ionen-Akkus Kathodenmaterial gewinnen, das direkt in neuen Zellen weiterverwendet werden kann. Der Umweg über die einzelnen Metalle soll dabei entfallen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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