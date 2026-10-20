Anzeige
Mehr »
Dienstag, 20.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Lithium vor 2022. Kernkraft vor dem Comeback. Tiefseebergbau jetzt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
20.10.2026 09:51 Uhr
386 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Abwärts - "Technologieindex" Kospi knickt um 3,7% ein

DJ MÄRKTE ASIEN/Abwärts - "Technologieindex" Kospi knickt um 3,7% ein

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten haben am Dienstag wieder Bedenken hinsichtlich Finanzierung und Rentabilität des KI-Booms das Geschehen bestimmt, entsprechend standen vielfach Technologieaktien unter Druck. Daneben bremsten die Ölpreise, die nach dem jüngsten Anstieg weiter zulegten. Brent-Öl stieg um rund ein halbes Prozent auf über 110 US-Dollar.

Besonders unter die Räder geriet der technologielastige und volatile Kospi in Seoul. Er knickte um 3,7 Prozent ein. Auf die Stimmung drückte auch ein ernüchterndes Börsendebüt. Die Aktie des KI-Rechenzentrumsinfrastrukturunternehmens Elice startete bereits 16 Prozent unter dem Ausgabekurs, zuletzt lag der Kurs sogar über 30 Prozent darunter. Die Aktie hatte während der Zeichnungsphase zwar starke Nachfrage verzeichnet, der erste Börsentag fiel aber vom Timing denkbar ungünstig aus mit der aktuell ausgeprägten Skepsis der Investoren gegenüber kostspieligen Rechenzentrumsinvestitionen.

Die beiden Kospi-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix verloren 3,0 bzw 4,2 Prozent. Hanmi Semiconductor gaben um 5,7 Prozent nach. In Tokio büßten Kioxia 3,4, Softbank Group 6,0 bzw Murata Manufacturing 2,3 Prozent ein, in Hongkong SMIC 2,5 und Hua Hong 1,5 Prozent. Besser schnitten in Taipeh TSMC mit einem kleinen Minus von 0,6 Prozent ab oder Foxconn, die sogar um 0,8 Prozent zulegten.

Stark unter Druck standen in Seoul auch Aktien von Rüstungsunternehmen: Hanwha Aerospace sackten um über 11 Prozent ab, LIG Defense & Aerospace um über 8 Prozent.

Der Topix in Tokio verlor 1,4 Prozent, in Hongkong lag der HSI im Späthandel nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn 1,2 Prozent zurück.

In Shanghai schaffte der Composite-Index dagegen im Späthandel noch den Dreh knapp ins Plus. Dass die chinesische Notenbank erneut den einjährigen und auch den fünfjährigen Leitzins unverändert bei 3,00 bzw 3,50 Prozent belassen hat, spielte keine Rolle. Am Markt wurde das so erwartet, auch, nachdem das stärkere Wachstum im dritten Quartal den Druck für eine kurzfristige geldpolitische Lockerung verringert hatte.

In Sydney ging der S&P/ASX-200-Index 0,3 Prozent niedriger aus dem Tag. Hier bremsten schwache Bankaktien. National Australia Bank verloren 1,8 Prozent nach der Ankündigung von Stellenabbau und Restrukturierungskosten. ANZ gaben um 0,8 Prozent nach, Westpac ebenfalls. BHP verbilligten sich um 1,6 Prozent, nachdem der Eisenerz-Riese rückläufige Kupferproduktion im September-Quartal mitgeteilt hatte. Rio Tinto schlossen 0,4 Prozent leichter.

In Indonesien zeigte sich der Leitindex im späten Handel nach dem jüngsten Kursdebakel um 2,7 Prozent etwas erholt. Auslöser für den Kursrutsch war die Warnung des Indexbetreibers MSCI gewesen, dass Indonesien seinen Schwellenländerstatus verlieren könnte, was Kapitalabflüsse auslösen könnte. Nun stoppten laut Marktbeobachtern Maßnahmen Jakartas zur Beschränkung von Verkäufen am Aktienmarkt die Verkaufsflut zunächst. 

INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.816,90  -0,3    +1,2      07:00 
Topix 500 (Tokio)     3.134,32  -1,4   +17,8      08:00 
Kospi (Seoul)       5.552,74  -3,7   +31,8      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.932,64  -1,1    -6,6      10:00 
Shanghai-Composite     3.735,37  +0,1    -5,9      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.402,88  -0,2   +16,2      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.132,71  +2,7   -40,6      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.597,49  +0,1    -4,9      10:00 
 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 09:13 % YTD 
EUR/USD           1,1228  +0,2   1,1210     1,1218  -4,4 
EUR/JPY           177,55  -0,1   177,71     177,20  -3,5 
EUR/GBP           0,8408  -0,2   0,8426     0,8418  -3,5 
USD/JPY           158,14  -0,2   158,48     157,95  +1,0 
USD/KRW          1.327,41  -0,4  1.332,12    1.330,91  -7,9 
USD/CNY           6,6787  -0,0   6,6806     6,6809  -4,5 
USD/CNH           6,6781  -0,1   6,6819     6,6811  -4,3 
USD/HKD           7,8479  0,0   7,8482     7,8482  +0,8 
AUD/USD           0,6993  +0,2   0,6978     0,6976  +4,8 
NZD/USD           0,5683  +0,4   0,5662     0,5658  -1,3 
BTC/USD          81.742,04  -0,2 81.936,02    82.787,87  -6,8 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          104,03  +0,4    0,37     103,66 
Brent/ICE          109,75  +0,2    0,20     109,55 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.134,55  -0,1   -5,12    4.139,67 
Silber            57,60  +0,9    0,52      57,09 
Platin           1.650,36  +0,6   10,11    1.640,25 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 03:19 ET (07:19 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.