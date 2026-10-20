Durchwachsene Nachrichten in Sachen Inflation gab es heute Morgen von der deutschen Konjunktur: Wie das Statistische Bundesamt meldete, waren die Erzeugerpreise im September 2026 um 6,7 % höher als im Vorjahresmonat. Das ist der stärkste Anstieg seit März 2023 (+7,5 %). Im Vergleich zum August 2026 stiegen die Erzeugerpreise um 1,9 %. Die Entwicklung der Erzeugerpreise gilt als wichtiger Inflationsindikator.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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