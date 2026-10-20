Zürich (ots) -Jede Bewertung ist ein Gesprächsangebot, der Beginn einer Kundenbeziehung. localsearch zeigt, wie KI dabei unterstützt, Kundenstimmen passend zu beantworten und langfristig Vertrauen aufzubauen.Bewertungen gehören zum digitalen Alltag von KMU. Sie zeigen, wie ein Betrieb wahrgenommen wird, und beeinflussen die Entscheidung potenzieller Kundinnen und Kunden. Während positive Bewertungen Vertrauen schaffen, liefert Kritik konkrete Ansatzpunkte zur Verbesserung. Wer darauf eingeht, zeigt Wertschätzung und stärkt die Kundenbeziehung. Entscheidend ist daher nicht nur die Bewertung selbst, sondern vielmehr die Antwort (https://www.localsearch.ch/de/vc-ihre-antwort-entscheidet-jede-bewertung-ist-ein-offenes-gespraech-fuehren-sie-es/). KI kann den Umgang mit digitalen Kundenstimmen erleichtern.Feedback richtig einordnen und beantwortenBewertungen lassen sich grob in drei Typen einteilen (https://www.localsearch.ch/de/vc-lob-fragen-kritik-fuer-jeden-bewertungstyp-die-passende-antwort-finden/):- Lob- Fragen- KritikBei einem Lob wie "sehr freundlicher Service und hervorragendes Essen" passt ein persönliches Dankeschön, das auf einen konkreten Punkt eingeht.Enthält eine Bewertung eine Frage, sollten KMU diese direkt beantworten - Unternehmen, die dies nicht oder zu spät tun, lassen die Chance auf einen neuen oder wiederkehrenden Kontakt liegen.Kritik erfordert eine ruhige, sachliche und lösungsorientierte Reaktion. Wer sich rechtfertigt oder die Schuld bei der Kundschaft sucht, verspielt dagegen jede Chance, das Vertrauen zurückzugewinnen. Wichtig ist, jedes Kundenfeedback für sich zu betrachten und gezielt auf den Inhalt einzugehen.Bewertungsmanagement mit KI von localsearchOnline-Bewertungen gehen auf mehreren Plattformen ein und können leicht übersehen werden. Bei Kritik fällt es KMU womöglich schwer, die passenden Worte zu finden. Ein KI-Assistent kann solche Routineaufgaben übernehmen und Zeit sparen.In der All-in-one-Lösung digitalONE (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) von localsearch werden Rezensionen zentral gebündelt. Der integrierte KI-Assistent erkennt Inhalt, Sprache und Stimmung einer Bewertung und erstellt einen passenden Antwortvorschlag (https://www.localsearch.ch/de/vc-klick-fuer-klick-demo-so-beantworten-sie-bewertungen-dank-ki-einfach-und-schnell). Dieser lässt sich per Klick kürzen, verlängern, vereinfachen, übersetzen oder in der Tonalität ändern.KMU, die einen KI-Assistenten nutzen und die drei Bewertungstypen kennen, beantworten Kundenstimmen somit künftig einfach, schnell und professionell.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6374418