Die vorläufigen H1-Zahlen von Blue Cap stützen im Großen und Ganzen unsere Erwartungen für das Bestandsportfolio: Die Umsätze lagen leicht über unserer Prognose, während das bereinigte EBITDA vor einem ausgewiesenen buchhalterischen Effekt moderat darunter lag. Ohne Janoschka erreichten die Umsatzerlöse EUR 62,9 Mio. (unsere Schätzung: EUR 62 Mio.), das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 2,2 Mio. (unsere Prognose: EUR 2,4 Mio.). Ein negativer Effekt von rund EUR 1 Mio. überlagerte die stärkere zugrunde liegende Ertragsentwicklung. Der separat ausgewiesene Ergebnisbeitrag von Janoschka übertraf unsere ursprünglichen Annahmen, wobei die Konsolidierung noch aussteht. Das Management bestätigte erwartungsgemäß die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Wir behalten unsere Schätzungen vorerst bei und bekräftigen unser Rating KAUFEN mit unverändertem Kursziel von EUR 33,00, da wir nach dem jüngsten Kursrückgang der Aktie ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem NAV des Unternehmens sehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/blue-cap-ag
© 2026 mwb research