FUCHS übertraf im dritten Quartal erneut deutlich die Erwartungen. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich auf 25 % gegenüber dem Vorjahr, während das EBIT 28 % über dem Konsens lag. Dies unterstreicht die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Unternehmens trotz steigender Rohstoffkosten und einer erwarteten Normalisierung der Nachfrage. Das Management hob die EBIT-Prognose für 2026 auf rund 500 Mio. EUR an, doch die für das vierte Quartal implizierte EBIT-Marge von lediglich 9,3 % erscheint uns zu konservativ. Wir sehen daher Spielraum für eine weitere positive Überraschung und erwarten für 2026 ein EBIT von 523 Mio. EUR. Während die Cashflow-Entwicklung ein wichtiger Beobachtungspunkt bleibt, bietet die mögliche dauerhafte Sicherung gewonnener Marktanteile zusätzliches Potenzial. Bei einer Bewertung von rund dem 10-Fachen des für 2027 erwarteten EV/EBIT dürfte ein Großteil der erwarteten Ergebnisverbesserung bereits eingepreist sein. Nachhaltige Marktanteilsgewinne und weiteres Ergebniswachstum bieten jedoch noch Aufwärtspotenzial. Wir erhöhen unser Kursziel von 49,00 EUR auf 51,00 EUR und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fuchs-se
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