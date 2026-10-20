ABB konnte die Aufträge um 40 Prozent steigern und den Ausblick für 2026 erhöhen. Das Geschäft wird von Rechenzentren angetrieben. Doch der Reingewinn sinkt. Die Aktie gibt im frühen Handel nach. Mit Bestellungen über 12,06 Milliarden US-Dollar - rund elf Milliarden Euro - hat ABB im dritten Quartal 2026 eine neue Bestmarke erreicht. Für den Schweizer Elektrotechnikkonzern und Siemens-Rivalen bedeutet das auf vergleichbarer Basis einen Zuwachs von 40 Prozent. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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