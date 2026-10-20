Berlin/Hamburg (ots) -- Koch bringt 35 Jahre Beratungs- und Anlageexpertise mit- Neuer Leiter soll Wachstum der Niederlassung steigern- Vorheriger Leiter widmet sich auf eigenen Wunsch wieder stärker der KundenberatungThorsten Koch hat zum 15. Oktober 2026 die Leitung der Hamburger Niederlassung der Quirin Privatbank übernommen. Nach mehr als 35 Jahren bei der Commerzbank und einer weiteren Station bei Berenberg wechselt der 54-Jährige damit gezielt zur einzigen Bank in Deutschland, die ausschließlich auf unabhängige Beratung gegen Honorar setzt. Er folgt auf Dennis Buchmann, der sich auf eigenen Wunsch wieder stärker der persönlichen Beratung seiner Mandanten widmet.Koch verfügt über langjährige Erfahrung in Kundenberatung und Führung. Ab 1999 leitete er unter anderem Commerzbankfilialen in Niedersachsen sowie die Regionen Wolfsburg und Hannover. Anschließend verantwortete er das Wealth Management der Bank, zunächst in Bremen und dann knapp fünf Jahre in Hamburg. Zuletzt war er bei Berenberg."Mich reizt an der neuen Aufgabe bei der Quirin Privatbank die Verbindung aus persönlicher Kundenberatung, Führungsverantwortung und der Möglichkeit, den Standort Hamburg weiterzuentwickeln", sagt Koch. Gemeinsam mit dem Team will er bestehende Kundenbeziehungen festigen und neue langfristige Beziehungen aufbauen. Dafür möchte er die Netzwerkarbeit intensivieren, Veranstaltungen besuchen und eigene Formate für den Austausch mit bestehenden und potenziellen Kunden planen. Zunächst stehen jedoch Zuhören und das Kennenlernen des Teams im Mittelpunkt."Wir wollen in Hamburg weiter wachsen und freuen uns deshalb sehr über die Neubesetzung der Niederlassungsleitung mit Thorsten Koch. Der Ausbau der betreuten Vermögenswerte und damit auch des Beraterteams wird zunächst seine wichtigste Aufgabe sein", so Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank. "Dennis Buchmann danken wir für seine bisherige Führungsarbeit und seinen Einsatz in den vergangenen 15 Jahren. Wir freuen uns, dass er uns mit seiner Erfahrung in der Beratung erhalten bleibt", so Schmidt weiter.Die Hamburger Niederlassung wurde 2007 eröffnet, zurzeit betreuen neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 1.200 vermögenden Privatkundinnen und -kunden aus Hamburg und Umgebung.Mehr Freiraum für persönliche BeratungFür Buchmann ist der Wechsel eine bewusste persönliche Entscheidung: "Ich empfehle meinen Mandanten immer, sich damit zu beschäftigen, was sie wirklich glücklich macht und erfüllt. Dasselbe mache ich auch für mich regelmäßig." Besonders am Herzen liege ihm die langfristige, vertrauensvolle Begleitung seiner Mandanten. Dafür möchte er künftig mehr Zeit einsetzen - mit dem Anspruch, für sie der bestmögliche Berater zu sein. Mit Thorsten Koch ist nach intensiver Suche der passende Nachfolger für die Niederlassungsleitung gefunden, sodass Buchmann diesen Schritt nun gehen kann.Koch ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter. Seine Frau ist ebenfalls Bankerin. Privat treibt er gern Sport, fährt Rad und reist.Über die Quirin Privatbank:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Banken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat sie die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger gegen Honorar - wie ein Architekt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Sie steht für eine faire FinanzQultur, weil sie unabhängig und frei von Interessenskonflikten berät, dabei den Menschen in den Mittelpunkt stellt und auf ein wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept setzt.Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Kapitalmarktgeschäft getragen.Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank die digitale Geldanlage quirion (www.quirion.de),die 2026 zum dritten Mal in Folge Testsieger der Stiftung Warentest wurde. Ab 2027 bietet quirion die Möglichkeit, ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot abzuschließen - einfach, kostengünstig, für alle.Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63861/6374461