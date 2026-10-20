Mensch und Maschine Software SE- KI ist kein Gegner, sondern bereits integriert, so könnte man den Titel auf dem Q3-Bericht deuten: "Dank KI: Datenbankabfrage in natürlicher Sprache statt per SQL". Die Aktie litt dieses Jahr - bisher? - unter dem behaupteten Kannibalismuseffekt von KI gegenüber klasssichen Software-Anbietern. Hier scheint man sich bei MuM gut aufgestellt zu fühlen. Und die Zahlen? Licht und Schatten, wie man einräumt. Vorab die Zusammenfassung: Beim Gewinn musste MuM wegen der bereits öfters diskutierten Autodesk-Bremseffekte einen kleinen Rücksetzer hinnehmen, den man abe rim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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