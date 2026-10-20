München (ots) -Sender, Mediatheken, Streamingdienste: Die Auswahl war noch nie so groß. Doch genau diese Vielfalt macht den Fernsehabend komplizierter. 44 % der Deutschen finden trotz des umfangreichen Angebots nicht immer etwas Passendes. Ebenfalls 44 % geben an, nach längerer Suche zumindest manchmal gar nichts mehr anzuschauen. Das zeigt die repräsentative Umfrage "Fernsehen 2030" im Auftrag von waipu.tv unter 1.012 Personen. Sie macht deutlich: Die Zuschauer wünschen sich weniger Komplexität, mehr Orientierung und intelligente Unterstützung. Die Entscheidung darüber, was läuft, wollen sie aber selbst treffen.Viel Auswahl, wenig OrientierungNur 22 % entscheiden sich innerhalb von zwei Minuten für einen Film, eine Serie oder eine Sendung. 71 % brauchen zwischen zwei und zehn Minuten, weitere 7 % noch länger. Dabei finden 44 % trotz großer Auswahl mitunter nichts Passendes. Für 11 % endet die Suche häufig oder sehr häufig damit, dass sie gar nichts anschauen. Bei weiteren 33 % kommt das zumindest manchmal vor.Entsprechend konkret sind die Wünsche an das Fernsehen der Zukunft: 45 % wünschen sich eine einfachere Auffindbarkeit von Inhalten, 35 % alle Angebote auf einer Oberfläche. Jeweils 24 % wünschen sich personalisierte Empfehlungen oder Inhalte, die zur verfügbaren Zeit passen.Blick in die Zukunft: KI soll helfen, nicht entscheidenMehr als die Hälfte der Befragten (54 %) findet einen intelligenten Entertainment-Assistenten attraktiv. 59 % würden ihn passende Inhalte finden lassen, jeweils 42 % Inhalte vorsortieren oder Lieblingsserien fortsetzen lassen.Bei der Entscheidung über das Programm möchten viele Zuschauer weiterhin selbst das letzte Wort haben: 43 % bevorzugen die eigene Auswahl, weitere 30 % eine Kombination aus eigener Entscheidung und Inspiration. Nur jeweils 4 % würden einer KI die automatische Filmauswahl oder die Planung des gesamten Fernsehabends überlassen.Auch das klassische Fernsehen bleibt wichtig: Für 62 % ist es wichtig oder sehr wichtig, dass ein intelligenter Assistent lineare TV-Angebote berücksichtigt."31 Prozent der Deutschen wünschen sich für 2030 einen Fernseher, der alle Anbieter verbindet. Jeder Fünfte möchte sogar ein Gerät, das seine persönlichen Vorlieben versteht. Das zeigt, wohin sich Fernsehen entwickeln muss: zu einem einfachen Zugang zur gesamten Unterhaltungsvielfalt", sagt Markus Härtenstein, CEO der EXARING AG, Betreiberin von waipu.tv. Härtenstein weiter: "2016 haben wir Fernsehen von Kabel und Satellit unabhängig gemacht. Heute bringen wir mit unserem waipu.tv Stick und unserer Box Fernsehen und Streaming auf einer zentralen Oberfläche zusammen. Künstliche Intelligenz kann dann dabei helfen, aus der immer größeren Auswahl genau das zu finden, was zu den persönlichen Vorlieben passt."Die Teilergebnisse der Studie finden Sie hier: https://www.waipu.tv/app/uploads/2026/10/TV_2030_Studie_waipu.tv_.pdfÜber die StudieFür die repräsentative Onlinebefragung "Fernsehen 2030" wurden im August 2026 insgesamt 1.012 Personen in Deutschland im Alter von 18 bis 79 Jahren befragt. Die Stichprobe ist nach Alter, Geschlecht und Region bevölkerungsrepräsentativ.Über waipu.tvwaipu.tv ist eine Marke der EXARING AG, einer Gesellschaft für Entwicklung von IP-Entertainment-Services. waipu.tv ist eine der führenden TV-Streaming-Plattformen in Europa mit rund zwei Millionen Abo-Kunden und erreicht über ein dediziertes Glasfasernetz mehr als 30 Millionen Haushalte in bester Qualität. Mit über 300 Programmen ist waipu.tv zudem Deutschlands größte TV-Plattform für HD-Fernsehen. Neben öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern stehen mehr als 70 Pay-TV-Sender sowie die waiputhek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf zur Verfügung.waipu.tv kann am TV-Gerät aber auch über alle anderen Geräte im WLAN kabellos genutzt werden. Dabei ist eine Nutzung auch auf mehreren Geräten gleichzeitig möglich. Die TV-Streaming-Plattform bietet targetierte Werbemöglichkeiten auch im Live-TV ganz ohne Medienbruch.Die EXARING AG wurde 2013 in München gegründet. Der Vorstand besteht aus Markus Härtenstein (CEO) und Robert Laier (CFO).Weitere Infos unter www.waipu.tv und www.exaring.dePressekontakt:EXARING AGJasmin Mittenzweijasmin.mittenzwei@exaring.deOriginal-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165706/6374484