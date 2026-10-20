Unterföhring (ots) -"Sie bringen Menschen um. Und sie bringen die Menschen langsam um." Mit diesen drastischen Worten beschreibt die US-Professorin Laura Schmidt (School of Medicine, UCSF) hochverarbeitete Lebensmittel gegenüber Jenke von Wilmsdorff in seinem neuen "JENKE. Report. Warum werden wir nicht mehr satt? - Das Geschäft mit unseren Lebensmitteln" am Donnerstag, 22. Oktober 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Der Journalist reist nach San Francisco, die erste Stadt der Welt, die im Dezember 2025 zehn Lebensmittel-Großkonzerne verklagt hat. Warum? "Weil sie die Menschen von ultraverarbeiteten Lebensmitteln süchtig machen", so Laura Schmidt. Diese Beobachtung macht auch Prof. Dr. Dr. Patrick Bach vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit: "[...] Wir sehen, insbesondere wenn es um bestimmte, vor allem hochverarbeitete Nahrungsmittel geht, Konsummuster, die aussehen wie bei Personen, die klassische Suchterkrankungen haben."Jenke von Wilmsdorff geht der Frage auf den Grund, warum wir immer weiteressen und einfach nicht satt werden. Er lässt sich die Psychologie und Tricks der Hersteller erklären, wie den sogenannten "Bliss Point", der die perfekte Balance von Zucker, Salz und Fett in einem Produkt beschreibt und das Belohnungszentrum im Gehirn stimuliert. Der Journalist untersucht, welche Auswirkungen die ernährungsbedingte Zunahme von Übergewicht, Adipositas und Diabetes für unsere Gesundheit und Gesellschaft hat. Und sein Kameramann Corni, selbst stark übergewichtig, macht den Test: Ist die Abnehmspritze seine Rettung aus der Essspirale und wie wirkt sie sich auf sein Gesamtbefinden aus? Der "JENKE. Report. Warum werden wir nicht mehr satt?" wird produziert von Leonine Documentaries."JENKE. Report. Warum werden wir nicht mehr satt? - Das Geschäft mit unseren Lebensmitteln" - am Donnerstag, 22. Oktober 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn.Das sind die weiteren "JENKE."-Themen in den kommenden Wochen:"JENKE. Experiment. Gute Laune. Wie kommen wir raus aus dem Dauerfrust?" (29.10.) Wie kommen wir aus der Dauerstressfalle heraus und finden unser Lachen wieder? Jenke von Wilmsdorff testet verschiedene Methoden - von Nahrungsergänzungsmitteln bis Lach-Yoga."JENKE. Report. ADHS. Modediagnose, Krankheit oder Superkraft?" Immer mehr Menschen erhalten die Diagnose ADHS. Aber was bedeutet das eigentlich? Was steckt dahinter? Und wie lebt es sich mit ADHS?"JENKE. Zeitreise. Die 90er. Im Rausch der Freiheit" (2 Teile) Die 90er waren ein Jahrzehnt geprägt von Frieden, Fortschritt und schier grenzenloser Freiheit. Errungenschaften, die heute wieder in Gefahr sind. Welche Rolle spielt das Leben in den 90ern für unsere Herausforderungen heute?Pressekontakt:Frank WolkenhauerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6374474