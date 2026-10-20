AST SpaceMobile: Europas Telekom-Riesen schmieden Satelliten-Allianz

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Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone prüfen eine gemeinsame Frequenzstrategie für Satellitenmobilfunk. AST SpaceMobile könnte davon profitieren.

Europas vier führende Telekommunikationskonzerne bündeln ihre Kräfte für den satellitengestützten Mobilfunk: Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, um eine koordinierte Bewerbung um Mobilfunk-Satellitenfrequenzen (Mobile Satellite Services, MSS) zu prüfen. Die Initiative stärkt die operative Ausgangslage von AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS / WKN A3CL8W) im europäischen Raum maßgeblich: Sie ebnet den Weg für eine tiefere Integration der BlueBird-Satelliten in bestehende Mobilfunknetze und erschließt potenziell einen Markt von mehr als 500 Millionen Mobilfunkkunden, auch wenn die Mobilfunkgiganten offiziell noch keinen Technologiepartner ausgewählt haben.

AST SpaceMobile: Vier europäische Branchenschwergewichte prüfen Frequenzallianz

Im Zentrum der Partnerschaft steht die Abstimmung bei der künftigen Vergabe von MSS-Frequenzen. Durch ein geschlossenes Auftreten wollen die Netzbetreiber die technische Einbindung beschleunigen, bisher unzureichend versorgte Regionen erschließen und die europäische Datenhoheit wahren. AST SpaceMobile kann hierfür die technologische Basis in Form eines weltraumgestützten Breitbandnetzes liefern, das herkömmliche Smartphones ohne zusätzliche Hardware oder Modifikationen direkt mit Satelliten verbindet. Das Unternehmen bezeichnet alle vier Mobilfunkgesellschaften als Partner und testet jeweils bereits den Einsatz seines Netzes.

Die Eckdaten der strategischen Kooperation im Überblick:

Allianz der Marktführer: Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone koordinieren ihre Frequenzstrategie, um das Direct-to-Device-Netz zügig in bestehende Versorgungsstrukturen zu integrieren.

der Marktführer: Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone koordinieren ihre Frequenzstrategie, um das Direct-to-Device-Netz zügig in bestehende Versorgungsstrukturen zu integrieren. Milliardenschweres Kundenpotenzial: Die vier Konzerne decken gemeinsam einen europäischen Markt mit über 500 Millionen Mobilfunkkunden ab.

Keine Endgeräte-Hürde: Die BlueBird-Satelliten von AST SpaceMobile kommunizieren direkt mit standardmäßigen Mobiltelefonen und machen proprietäre Satellitenempfänger überflüssig.

Erhöhte Ausfallsicherheit: Das Satellitennetz des Unternehmens fungiert laut Wayne Thorsen, Chief Commercial Officer von AST SpaceMobile, als dritte Verbindungsebene neben den terrestrischen Mobilfunknetzen und schließt verbleibende weiße Flecken.

Satellite Connect Europe sichert Bodeninfrastruktur und Datenhoheit

Das technische Bindeglied für den europäischen Rollout bildet das bestehende Gemeinschaftsunternehmen Satellite Connect Europe. Über diese Gesellschaft stellt AST SpaceMobile eine dedizierte, auf europäischem Boden betriebene Infrastruktur bereit, welche die BlueBird-Satellitenflotte direkt mit den Kernnetzen der beteiligten Telekommunikationsanbieter verknüpfen kann.

Dieser Aufbau erfüllt nicht nur strenge Anforderungen an die regionale Datensouveränität, sondern schafft auch das notwendige regulatorische und betriebliche Fundament, um potenziell künftige Satellitendienste nach Zuteilung der Frequenzen nahtlos im europäischen Markt einzuführen.









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