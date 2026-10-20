Köln (ots) -68 Prozent der E-Autofahrer bewerten ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen positiv. Unter Fahrern von Pkw mit Verbrennungsmotor sind es 57 Prozent. Das zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag des ACV Automobil-Club Verkehr. Für den ACV ist die höhere Zustimmung unter E-Autofahrern auffällig: Sie könnte darauf hindeuten, dass Erfahrungen mit Verbrauch und Reichweite die Einstellung zum schnellen Fahren beeinflussen.Insgesamt bewerten 58 Prozent der Befragten ein allgemeines Tempolimit positiv, 29 Prozent negativ. 13 Prozent sind unentschieden. Auch die ACV Mitgliederbefragung 2026 zeigte ein ähnliches Meinungsbild: Bei der konkreten Frage nach einem generellen Tempolimit von 130 km/h sprachen sich 51,9 Prozent der 6.831 Teilnehmer dafür aus.Elektromobilität könnte den Blick auf Geschwindigkeit verändernGerade für E-Autofahrer ist die Wahl der Geschwindigkeit auch eine Frage der Reichweite. Bei hohem Autobahntempo steigt der Stromverbrauch stark: Der Akku reicht für weniger Kilometer, für dieselbe Strecke wird mehr Energie benötigt. Wer langsamer fährt, kommt mit einer Ladung weiter. Diese im Alltag spürbare Verbindung könnte dazu beitragen, dass E-Autofahrer einem Tempolimit offener gegenüberstehen. Einen ursächlichen Zusammenhang weist die Befragung jedoch nicht nach."Im E-Auto wird hohes Tempo unmittelbar zur Reichweitenfrage. Wer diesen Zusammenhang im Alltag erlebt, wägt den Nutzen schnellen Fahrens möglicherweise anders ab. Die höhere Zustimmung unter E-Autofahrern ist deshalb ein interessanter Hinweis darauf, wie Elektromobilität auch den Blick auf Geschwindigkeit und Tempolimits verändern könnte", sagt ACV Geschäftsführer Holger Küster.Frauen befürworten ein Tempolimit häufigerAuch zwischen Frauen und Männern zeigen sich Unterschiede: 64 Prozent der Frauen bewerten ein allgemeines Tempolimit positiv, bei Männern sind es 54 Prozent. Negativ fällt die Bewertung bei 21 Prozent der Frauen und 35 Prozent der Männer aus.Frauen nennen zudem häufiger Verkehrssicherheit und Klimaschutz als Argumente für ein Tempolimit. Zugleich fühlen sich Männer auf Autobahnen häufiger sicher: 82 Prozent gegenüber 68 Prozent der Frauen. Nach eigenen Angaben fahren 18 Prozent der männlichen Autofahrer auf einer freien Autobahn üblicherweise schneller als 150 km/h. Bei Frauen sind es 8 Prozent.Autobahnen vermitteln Sicherheit, Landstraßen bleiben UnfallschwerpunktInsgesamt fühlen sich 74 Prozent der befragten Autofahrer auf deutschen Autobahnen sicher. Bei der Frage, auf welchem Straßentyp sie sich am sichersten fühlen, nennen 29 Prozent die Autobahn. Damit liegt sie vor Landstraßen mit 21 Prozent, Bundesstraßen mit 17 Prozent und Straßen innerorts mit 13 Prozent.Der Schwerpunkt tödlicher Verkehrsunfälle liegt auf Landstraßen: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen dort 2025 insgesamt 56 Prozent der Verkehrstoten ums Leben, auf Autobahnen waren es 10 Prozent. Für den ACV unterstreicht dies, dass eine Debatte über Verkehrssicherheit nicht auf das Autobahntempo verengt werden darf.Tempolimits pragmatisch statt ideologisch bewertenDas Tempolimit gehört zu den besonders emotional diskutierten Verkehrsthemen in Deutschland. Der ACV sieht es als seine Aufgabe, die Debatte mit belastbaren Fakten und einer differenzierten Betrachtung zu versachlichen. Deshalb hat der Club neben der grundsätzlichen Einstellung auch Fragen zum Fahrverhalten, zum Sicherheitsgefühl und zu den Argumenten für Geschwindigkeitsbegrenzungen gestellt.Die Ergebnisse bestärken den ACV darin, unterschiedliche Perspektiven ernst zu nehmen und Maßnahmen an ihrer tatsächlichen Wirkung zu messen. In seinem aktuellen verkehrspolitischen Positionspapier setzt sich der Club für datenbasierte, streckenbezogene und variable Tempolimits ein. Geschwindigkeitsbegrenzungen sollen dort eingesetzt werden, wo sie nachweislich Unfälle reduzieren oder Belastungen senken. Der Ausbau intelligenter Systeme, die das Tempo an Verkehr, Wetter und Unfallgeschehen anpassen, soll Vorrang vor einer pauschalen Begrenzung haben."Die Zustimmung zu einem Tempolimit verdient ebenso eine sachliche Betrachtung wie die Bedenken dagegen. Entscheidend ist, welche Maßnahmen nachweislich Sicherheit schaffen. Wir brauchen nachvollziehbare Kriterien und Geschwindigkeitsbegrenzungen, die zur Strecke und zur Verkehrssituation passen", sagt Holger Küster.Alle Ergebnisse der Umfrage sind frei zugänglich: ACV Tempolimit Umfrage (https://app.civey.com/dashboards/tempo-130-wunsch-vs-wirklichkeit-26139?tab=general)Die ACV Position zum Tempolimit mit Hintergründen und Fakten ist unter https://magazin.acv.de/positionen/verkehrssicherheit-staerkentempolimit verfügbar.Zur Methodik der UmfrageCivey hat im Auftrag des ACV vom 27. August bis 3. September 2026 online jeweils 2.500 Bundesbürger ab 18 Jahren und 2.500 Autofahrer befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ. Der statistische Fehler der jeweiligen Gesamtergebnisse liegt zwischen 3,2 und 3,5 Prozentpunkten.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherAn der Wachsfabrik 550996 KölnTelefon: +49 2236 94 98 104E-Mail: mathey@acv.dewww.acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6374490