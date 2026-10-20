Hamburg, Germany, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hamburg, 20.10.2026 - Mit dem neuenBaclyser neo T Maxstellt Aqua free die neueste Erweiterung seiner bewährten Baclyser neo -Sterilfilterserie vor. Das Medizinprodukt kombiniert die bekannten Stärken des Baclyser neo T mit längeren Standzeiten und höherer Durchflussleistung - eine ideale Lösung für Einrichtungen mit besonders hohen Anforderungen an die Trinkwasserhygiene.

Mehr Kapazität - gleiche Sicherheit

Der Baclyser neo T Max ist in Varianten mit 3 oder 4 Monaten Standzeit erhältlich. Damit ergänzt er den Baclyser neo T optimal und bietet zusätzliche Flexibilität für Anwender.

Wer bereits den Baclyser neo T nutzt und aufgrund der infrastrukturellen Bedingungen oder höherer Belastungen mehr Kapazität benötigt, kann unkompliziert auf den Baclyser neo T Maxwechseln - ganz ohne neuen Adapter.

Kompakte Bauweise - geringster Höhenverlust

Trotz größerer Leistung bleibt das kompakte Design erhalten. Mit einem Durchmesser von 86 mm und einer Länge von 69 mm ist der Baclyser neo T Max der Filter mit dem geringsten Höhenverlust seiner Klasse!

Wirtschaftlich und praktisch

Überdurchschnittliche Standzeit selbst bei anspruchsvoller Wasserqualität, dadurch weniger Wechselintervalle.

Kosteneffizienz durch reduzierte Wechselgebühren und geringeren Aufwand

Einfache Integration: kein zusätzlicher Installationsaufwand, da kompatibel mit bestehenden Adaptern

Leistungsstarke Filterung - geprüfte Sicherheit

Der Baclyser neo T Max erreicht Durchflussraten von bis zu 18,5 l/min bei 5 bar und ein Gesamtvolumen von ca. 6.000 Litern.

Für maximale Sicherheit sorgt zudem der beste retrograde Schutz durch die bewährte MetalSkin-Beschichtung am Auslass - ein entscheidender Vorteil, um das Risiko einer retrograden Kontamination zu minimieren.

Stimmen aus dem Unternehmen

"DerBaclyser neo T Max ist die konsequente Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Baclyser neo -Serie. Kunden, die aufgrund ihrer Infrastruktur oder Rahmenbedingungen mehr Kapazität benötigen, erhalten mit ihm eine sichere und wirtschaftliche Lösung - ohne Kompromisse," erklärt Holger Eggert, Head of Product Management bei Aqua free.

Verfügbarkeit

Der neueBaclyser neo T Max ist ab sofort erhältlich - wahlweise in den Ausführungen Baclyser neo TL Max und Baclyser neo TR Max.

Link zum Produkt: https://www.aqua-free.com/de/produkt/baclyser-neo-t-max

Über die Aqua free GmbH:

Die Aqua free GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller im Bereich Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen neue Maßstäbe für Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz. Mit innovativen Filtern und Desinfektionslösungen schützt Aqua free in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Wohnungsbau und Industrie vor wasserinduzierten Infektionen und reduziert Legionellen sowie andere Mikroorganismen. Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001 und 13485 unterstreichen die Qualitätsstandards.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aqua-free.com

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Aqua free GmbH Margaretha Gesler European Head of Marketing & Communication E-Mail: m.gesler@aqua-free.com Winsbergring 31 22525 Hamburg Germany www.aqua-free.com