Linz (www.anleihencheck.de) - Die heutige Sitzung der ungarischen Notenbank dürfte keine Überraschungen bringen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins werde voraussichtlich unverändert bei 5,50% belassen. Für eine vorsichtige Haltung sprieche neben dem weiterhin hohen Inflationsrisiko auch die Fiskalpolitik. Der IWF warne vor einem Haushaltsdefizit von 7,5% des BIP im laufenden Jahr und sehe ohne Kurswechsel keine Rückkehr in Richtung der Maastricht-Grenze. Gleichzeitig habe die MNB ihr Inflationsziel für Januar 2028 auf 2,5% gesenkt. Trotz vereinzelter Spekulationen über weitere Zinssenkungen erscheine ein strafferer geldpolitischer Kurs weiterhin angebracht. Der EUR/HUF-Kurs notiere derzeit um 363,00. (20.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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