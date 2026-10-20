Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hohe Energiepreise und Unruhen in Frankreich aber auch in Italien belasteten den Wochenbeginn, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe ein Minus verbucht und die EWU-Spreads seien rausgelaufen. Auch der Bund-Future habe unter Druck gestanden. Währenddessen habe sich der EUR/USD-Kurs per saldo wenig bewegt gezeigt. Relevante Datenveröffentlichungen oder Redebeiträge habe es nicht gegeben und erst heute werde mit den ZEW-Salden der Fokus wieder auf konjunkturelle Entwicklungen gelegt. Mit dem erwarteten Rückgang des Stimmungsbarometers dürften die Zinserhöhungserwartungen aber kaum verstärkt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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