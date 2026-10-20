Mainz (ots) -Im Vorfeld der Parlamentswahlen im kommenden Jahr richtet eine neue "auslandsjournal"-Dokumentation den Blick auf ein Italien im Wandel. "Auf der Suche nach Dolce Vita- Eine Reise durch Italien" ist der Titel des Films von Barbara Lueg aus dem ZDF-Auslandsstudio in Rom, der ab jetzt im ZDF zu streamen ist (https://www.zdf.de/play/dokus/auslandsjournal-die-doku-130/auslandsjournal---die-doku-auf-der-suche-nach-dolce-vita-vom-22-oktober-2026-102) und am Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 1.00 Uhr im ZDF gesendet wird."La Dolce Vita" - das süße Leben: Kaum ein Begriff steht so sehr für das italienische Lebensgefühl wie dieser. Er beschreibt Leichtigkeit, Leidenschaft und eine Haltung, die sich tief in die Identität des Landes eingeschrieben hat und weltweit fasziniert. Doch was ist von diesem Mythos geblieben - in einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Umbrüche?Bei der Parlamentswahl 2027 hat die Regierung unter Giorgia Meloni gute Chancen auf eine Wiederwahl. Die am längsten amtierende Ministerpräsidentin Italiens prägt eine politische Entwicklung, die das Land nachhaltig verändert. Zwischen Aufbruch und Rückbesinnung ringt Italien um seine Zukunft - und um sein Selbstverständnis.Die Dokumentation begibt sich auf einen Streifzug von Nord nach Süd und zeichnet ein vielschichtiges Porträt der Gegenwart: von Mailand als Spiegel des wohlhabenden Nordens über Rimini, Sinnbild vergangener Lebenslust, weiter in die oft übersehenen Abruzzen bis nach Neapel, wo sich die ganze Intensität italienischer Kultur entfaltet. Den Abschluss bildet die abgelegene Insel Pantelleria - ein Ort zwischen Ursprünglichkeit und Isolation.Ist das "Dolce Vita" heute Motor oder Mythos? Steht es für neue Kraft oder für Stillstand? Wo prägt es noch den Alltag der Menschen - und wo ist es längst verblasst? "Auf der Suche nach Dolce Vita" ist eine atmosphärisch dichte Reise durch ein Land zwischen Tradition und Transformation - und eine Spurensuche nach dem Herzschlag Italiens von heute.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Auf der Suche nach Dolce Vita - Eine Reise durch Italien" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/dokus/auslandsjournal-die-doku-130/auslandsjournal---die-doku-auf-der-suche-nach-dolce-vita-vom-22-oktober-2026-102)- "auslandsjournal - die doku: Giorgia Meloni an der Macht" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/dokus/auslandsjournal-die-doku-130/auslandsjournal---die-doku-giorgia-meloni-an-der-macht-vom-3-september-2026-100)- ZDFheute: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (https://www.zdfheute.de/thema/giorgia-meloni-140.html)- "auslandsjournal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/auslandsjournal-366)- "auslandsjournal - die doku" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/auslandsjournal-die-doku-130)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6374505